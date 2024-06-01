Лавров обвинил Германию в цинизме по отношению к блокадникам Ленинграда
Лавров назвал циничной позицию Берлина по выплатам блокадникам Ленинграда
Позиция Берлина о том, что компенсационные выплаты положены блокадникам только еврейской национальности, крайне цинична, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, как в 2008 году немецкие власти решили выплатить пострадавшим от нацизма единовременные пособия, однако средства почему-то не полагались жителям блокадного Ленинграда. По всей видимости, Германия считает, что от действий рейха страдали только жертвы холокоста, отметил глава МИД РФ.
"Мы обратились к ним и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мёрзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются таковыми. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало", — подчеркнул Лавров в беседе с проектом "Без срока давности", его слова приводятся на сайте российского МИД.
Он добавил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, когда тот занимал пост главы МИД Германии, и пытался проводить работу в других ведомствах, но ничего не принесло результатов. Кроме того, Лавров напомнил, что Берлин в своё время предложил построить в Санкт-Петербурге больницу для блокадников и организовать место встреч молодёжи с ними, однако и эти планы так и не были реализованы.
Ранее Лавров в том же интервью назвал высокомерием позицию немцев о том, что они ничего не должны за Великую Отечественную войну. По словам министра, это плохо не потому, что русские хотят постоянно слышать покаяние. Как подчеркнул глава МИД РФ, важно, чтобы "никогда больше ни с чьей земли не произрос нацизм".
VK / МИД России