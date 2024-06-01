Лавров обвинил Германию в цинизме по отношению к блокадникам Ленинграда

Позиция Берлина о том, что компенсационные выплаты положены блокадникам только еврейской национальности, крайне цинична, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, как в 2008 году немецкие власти решили выплатить пострадавшим от нацизма единовременные пособия, однако средства почему-то не полагались жителям блокадного Ленинграда. По всей видимости, Германия считает, что от действий рейха страдали только жертвы холокоста, отметил глава МИД РФ.

"Мы обратились к ним и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мёрзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются таковыми. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало", — подчеркнул Лавров в беседе с проектом "Без срока давности", его слова приводятся на сайте российского МИД.



Он добавил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, когда тот занимал пост главы МИД Германии, и пытался проводить работу в других ведомствах, но ничего не принесло результатов. Кроме того, Лавров напомнил, что Берлин в своё время предложил построить в Санкт-Петербурге больницу для блокадников и организовать место встреч молодёжи с ними, однако и эти планы так и не были реализованы.