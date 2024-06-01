Лавров уличил немцев в высокомерии из-за позиции по Великой Отечественной войне

Мнение современных немцев о том, что они никому ничего не должны за Великую Отечественную войну, является высокомерием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У немцев давно стала проскальзывать мысль: мол, дело прошлое, Германия со всеми рассчиталась, выплатила репарации, неоднократно извинилась. Современные немцы исходят из того, что они больше никому ничего не должны. Давайте, мол, мы тоже будем из этого исходить", — отметил он в беседе с проектом "Без срока давности".

По словам министра, подобные рассуждения — плохая тема. Причём дело не в том, что Россия желает постоянно слышать от немцев покаяние. Лавров подчеркнул: важно, чтобы "никогда больше ни с чьей земли не произрос нацизм".

"Но эта позиция "отдавала" высокомерием. Высокомерие — это всегда признак способности нации почувствовать вдруг свою исключительность. Ну и далее, как это бывало в истории не раз", — добавил он.