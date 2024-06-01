"Двуличие и попустительство": Лавров объяснил, почему Запад прощает "всё и вся" Киеву
Лавров: Запад всё прощает Киеву, так как он удобен для борьбы против России
Запад прощает "всё и вся" киевскому режиму, так как он удобен для Соединённых Штатов с точки зрения борьбы против России. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Двуличие и попустительство своим подопечным, прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычными только потому, что эти люди устраивают Запад и США в качестве инструмента в борьбе против РФ", — сказал он в интервью для проекта "Без срока давности".
Как отметил Лавров, Запад никак не отреагировал на введённые на Украине ограничения на использование русского языка, хотя Москва неоднократно требовала проведения расследований на эту тему, в частности на площадках ОБСЕ, Совета Европы и Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН. Кроме того, представители режима Владимира Зеленского, как и он сам, часто используют оскорбительные высказывания, включая утверждения о том, что ничего русского не должно быть ни в Харькове, ни в Николаеве. Также глава российского МИД напомнил, что в августе 2021-го Зеленский посоветовал людям, чувствующим сопричастность к русской культуре, убираться в РФ. Все эти действия Киева, считает Лавров, являются нацизмом и расизмом.
Напомним, ВСУ получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России американским оружием. Сперва об этом сообщали лишь западные журналисты, но позже этот факт подтвердили и в Киеве. А глава Госдепа Энтони Блинкен не исключил, что дальность ударов ВСУ по территории нашей страны будет расти. После этого мощное предупреждение для Запада озвучил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ. Он также предупредил альянс, что участие натовских специалистов в конфликте может рассматриваться как casus belli (повод для объявления войны).
VK / МИД России