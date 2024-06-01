"Двуличие и попустительство своим подопечным, прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычными только потому, что эти люди устраивают Запад и США в качестве инструмента в борьбе против РФ", — сказал он в интервью для проекта "Без срока давности".

Как отметил Лавров, Запад никак не отреагировал на введённые на Украине ограничения на использование русского языка, хотя Москва неоднократно требовала проведения расследований на эту тему, в частности на площадках ОБСЕ, Совета Европы и Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН. Кроме того, представители режима Владимира Зеленского, как и он сам, часто используют оскорбительные высказывания, включая утверждения о том, что ничего русского не должно быть ни в Харькове, ни в Николаеве. Также глава российского МИД напомнил, что в августе 2021-го Зеленский посоветовал людям, чувствующим сопричастность к русской культуре, убираться в РФ. Все эти действия Киева, считает Лавров, являются нацизмом и расизмом.