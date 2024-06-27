Путин наградил президента Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почёта 27 июня, 07:36 Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо награждён российским орденом Почёта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В этом году дипломатическим связям между государствами исполнилось 60 лет.

"За большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Республикой Конго наградить орденом Почёта Сассу-Нгессо Дени — Президента Республики Конго", — говорится в распоряжении российского лидера.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ценит взвешенную и твёрдую позицию Конго касательно украинского конфликта. По его словам, президент африканской республики Сассу-Нгессо выразил нашей стране понимание в связи с происходящим в зоне специальной военной операции.

Авторы Татьяна Миссуми