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22 июня, 13:07

Путин наградил директора департамента Африки МИД РФ Ткаченко орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил директора департамента Африки МИД России Всеволода Ткаченко орденом Дружбы за вклад в реализацию международных отношений РФ. Соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Дружбы Ткаченко Всеволода Игоревича", — говорится в указе.

Также награду получил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Его удостоили ордена Александра Невского.

Врачи скорой помощи Белгорода получили орден Пирогова на премии "Призвание"
Врачи скорой помощи Белгорода получили орден Пирогова на премии "Призвание"

Ранее президент представил к ордену "За доблестный труд" сотрудников Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова. Также глава государства предложил наградить медика Иннокентия Белолюбского из Республиканской офтальмологической клинической больницы в Якутии.

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Life.ru

Александра Мышляева
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