Путин наградил директора департамента Африки МИД РФ Ткаченко орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил директора департамента Африки МИД России Всеволода Ткаченко орденом Дружбы за вклад в реализацию международных отношений РФ. Соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Дружбы Ткаченко Всеволода Игоревича", — говорится в указе.

Также награду получил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Его удостоили ордена Александра Невского.