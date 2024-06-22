Путин наградил директора департамента Африки МИД РФ Ткаченко орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил директора департамента Африки МИД России Всеволода Ткаченко орденом Дружбы за вклад в реализацию международных отношений РФ. Соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Дружбы Ткаченко Всеволода Игоревича", — говорится в указе.
Также награду получил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Его удостоили ордена Александра Невского.
Ранее президент представил к ордену "За доблестный труд" сотрудников Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова. Также глава государства предложил наградить медика Иннокентия Белолюбского из Республиканской офтальмологической клинической больницы в Якутии.
Life.ru