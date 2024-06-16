Путин представил медиков Центра имени Пирогова к ордену "За доблестный труд"
Президент Российской Федерации Владимир Путин представил к ордену "За доблестный труд" сотрудников Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова. Соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом "За доблестный труд" коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова", — гласит текст указа.
Кроме того, к награде за проявленный профессионализм, верность врачебному долгу и самоотдачу при оказании медицинской помощи был представлен медик Белолюбский Иннокентий из Республиканской офтальмологической клинической больницы в Якутии. Также были награждены врачи Гришняя Елена и Матяшова Наталья из Областной детской клинической больницы Ростовского региона.
Напомним, что сегодня в России празднуют день медицинского работника. Владимир Путин поздравил причастных к празднику, записав видеообращение, в котором по достоинству оценил их подвиги, которые нередко остаются незамеченными. Президент отметил, что здравоохранение России заслуженно пользуется высоким авторитетом по всему миру, а российских врачей украшают не только их профессиональные навыки, но и человеческие — порядочность, сострадание и доброта в сердце, передающиеся из поколения в поколение.
Life.ru