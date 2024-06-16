Путин представил медиков Центра имени Пирогова к ордену "За доблестный труд"

Кроме того, к награде за проявленный профессионализм, верность врачебному долгу и самоотдачу при оказании медицинской помощи был представлен медик Белолюбский Иннокентий из Республиканской офтальмологической клинической больницы в Якутии. Также были награждены врачи Гришняя Елена и Матяшова Наталья из Областной детской клинической больницы Ростовского региона.

Напомним, что сегодня в России празднуют день медицинского работника. Владимир Путин поздравил причастных к празднику, записав видеообращение, в котором по достоинству оценил их подвиги, которые нередко остаются незамеченными. Президент отметил, что здравоохранение России заслуженно пользуется высоким авторитетом по всему миру, а российских врачей украшают не только их профессиональные навыки, но и человеческие — порядочность, сострадание и доброта в сердце, передающиеся из поколения в поколение.