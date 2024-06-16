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16 июня, 07:48

Путин представил медиков Центра имени Пирогова к ордену "За доблестный труд"

Президент Российской Федерации Владимир Путин представил к ордену "За доблестный труд" сотрудников Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова. Соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

"За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом "За доблестный труд" коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова", — гласит текст указа.

Кроме того, к награде за проявленный профессионализм, верность врачебному долгу и самоотдачу при оказании медицинской помощи был представлен медик Белолюбский Иннокентий из Республиканской офтальмологической клинической больницы в Якутии. Также были награждены врачи Гришняя Елена и Матяшова Наталья из Областной детской клинической больницы Ростовского региона.

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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Напомним, что сегодня в России празднуют день медицинского работника. Владимир Путин поздравил причастных к празднику, записав видеообращение, в котором по достоинству оценил их подвиги, которые нередко остаются незамеченными. Президент отметил, что здравоохранение России заслуженно пользуется высоким авторитетом по всему миру, а российских врачей украшают не только их профессиональные навыки, но и человеческие — порядочность, сострадание и доброта в сердце, передающиеся из поколения в поколение.

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Юрий Лысенко
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