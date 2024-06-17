Врачи скорой помощи Белгорода получили орден Пирогова на премии "Призвание"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко наградил медиков станции скорой помощи Белгорода в рамках премии "Призвание". Он отметил, что врачи, которые ежедневно спасают сотни жизней в Белгороде, ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсоне, — гениальные и талантливейшие люди.

"Люди, которые приходят первыми. И когда понимают, что в то место, куда упал снаряд, может прилететь второй… И бригады, которые спасают жизни, летят на большой скорости между воронок, действительно на ходу заводят сердце и спасают многие жизни. Им искренняя благодарность", — приводит его слова портал "Открытый Белгород".

Кроме того, министр вручил бригаде скорой помощи Белгорода орден Николая Пирогова — великого российского хирурга. Сообщается, что всего премия "Призвание" включила в себя восемь номинаций.