Врачи скорой помощи Белгорода получили орден Пирогова на премии "Призвание"
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко наградил медиков станции скорой помощи Белгорода в рамках премии "Призвание". Он отметил, что врачи, которые ежедневно спасают сотни жизней в Белгороде, ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсоне, — гениальные и талантливейшие люди.
"Люди, которые приходят первыми. И когда понимают, что в то место, куда упал снаряд, может прилететь второй… И бригады, которые спасают жизни, летят на большой скорости между воронок, действительно на ходу заводят сердце и спасают многие жизни. Им искренняя благодарность", — приводит его слова портал "Открытый Белгород".
Кроме того, министр вручил бригаде скорой помощи Белгорода орден Николая Пирогова — великого российского хирурга. Сообщается, что всего премия "Призвание" включила в себя восемь номинаций.
Ранее Life.ru рассказывал, что замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил филиал № 3 ФГКУ "422-й военный госпиталь" в Костроме. В ходе визита он поздравил врачей с Днём медицинского работника, а также вручил им почётные награды.
Telegram / Минздрав России