Замминистра обороны РФ Евкуров наградил врачей военного госпиталя в Костроме

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил филиал № 3 ФГКУ "422-й военный госпиталь" в Костроме. Там проходят лечение и реабилитацию солдаты СВО. В ходе визита он поздравил врачей с Днём медицинского работника, а также вручил им почётные награды.

Евкуров наградил костромских врачей. Видео © Telegram / Минобороны России

"Заместитель главы оборонного ведомства поздравил военных медиков с профессиональным праздником — Днём медицинского работника, — а также вручил государственные и ведомственные награды врачам и отличившимся военнослужащим", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.