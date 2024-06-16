ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 13:50

Замминистра обороны РФ Евкуров наградил врачей военного госпиталя в Костроме

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил филиал № 3 ФГКУ "422-й военный госпиталь" в Костроме. Там проходят лечение и реабилитацию солдаты СВО. В ходе визита он поздравил врачей с Днём медицинского работника, а также вручил им почётные награды.

Евкуров наградил костромских врачей. Видео © Telegram / Минобороны России

"Заместитель главы оборонного ведомства поздравил военных медиков с профессиональным праздником — Днём медицинского работника, — а также вручил государственные и ведомственные награды врачам и отличившимся военнослужащим", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

Мурашко поздравил медиков из новых регионов с Днём медицинского работника
Мурашко поздравил медиков из новых регионов с Днём медицинского работника

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских врачей с Днём медицинского работника. Он отметил, что наши врачи ежедневно совершают тихий подвиг, спасая жизни раненых участников СВО, а также создавая прогрессивные методы лечения болезней. По его словам, российских врачей красит не только мастерство, но и милосердие.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Костромская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров