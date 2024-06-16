Замминистра обороны РФ Евкуров наградил врачей военного госпиталя в Костроме
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил филиал № 3 ФГКУ "422-й военный госпиталь" в Костроме. Там проходят лечение и реабилитацию солдаты СВО. В ходе визита он поздравил врачей с Днём медицинского работника, а также вручил им почётные награды.
Евкуров наградил костромских врачей. Видео © Telegram / Минобороны России
"Заместитель главы оборонного ведомства поздравил военных медиков с профессиональным праздником — Днём медицинского работника, — а также вручил государственные и ведомственные награды врачам и отличившимся военнослужащим", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских врачей с Днём медицинского работника. Он отметил, что наши врачи ежедневно совершают тихий подвиг, спасая жизни раненых участников СВО, а также создавая прогрессивные методы лечения болезней. По его словам, российских врачей красит не только мастерство, но и милосердие.
Telegram / Минобороны России