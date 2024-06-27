Президент Конго назвал главную цель встречи с Путиным в Кремле Президент Конго Сассу-Нгессо надеется на прочные связи с РФ в следующие 60 лет 27 июня, 10:22 Дени Сассу-Нгессо и Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо уверен, что партнёрство его страны с Россией продлится ещё многие десятилетия. Об этом он сказал перед встречей с главой РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Мы прибыли сюда, чтобы отметить 60-летие установления отношений между нашими странами, изучить возможности выхода на новый уровень и заложить основу для прочного сотрудничества на грядущие 60 лет", — подчеркнул Сассу-Нгессо.

Он также выразил благодарность Москве за то, что она помогает Африке оказывать сопротивление продолжающейся колонизации со стороны Запада. По словам лидера Конго, именно поддержка России стала одним из стимулов развития африканских стран. Также Сассу-Нгессо подчеркнул, что у него вызывает уважение то, как храбро россияне и власти страны противостоят санкциям, незаконно принятым Западом. Президент Конго отметил, что именно во времена тяжелейших испытаний страны-союзники должны укреплять свои связи.

Напомним, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл на переговоры с главой России Владимиром Путиным. На встречу с российским лидером африканский политик приехал на автомобиле "Аурус".

Авторы Татьяна Миссуми