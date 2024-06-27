Врач раскрыла, при каких симптомах ни в коем случае нельзя принимать нитроглицерин

Нитроглицерин при плохом самочувствии можно употреблять далеко не всем. Как пояснила кардиолог, врач функциональной диагностики сети "Клиники Фомина" Ольга Перфильева, он высвобождает оксид азота (NO), который, расслабляя гладкомышечные клетки, приводит к расширению сосудов и уменьшению притока крови к правому предсердию.

"С действием оксида азота связаны основной снимающий стенокардию (антиангинальный) эффект и его самый частый побочный эффект в виде головной боли", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

По этой причине лекарство лучше не употреблять тем, у кого артериальная гипотензия, острый инфаркт миокарда с выраженной гипотензией, а также повышено внутричерепное давление. Нельзя употреблять и при закрытоугольной глаукоме и в случае повышенной чувствительности к нитратам.

После выпитой таблетки нитроглицерина сосуды расширяются, снижается артериальное давление и уменьшается приток крови к головному мозгу. Всё это может привести к потере сознания при употреблении препарата стоя. Его рекомендуется принимать лёжа или сидя, причём после этого лучше не резко не вставать.