Кардиолог раскрыл, что нужно сделать, чтобы избежать повышенного давления в старости
Кардиолог Курбанмагомедов: Начать следить за давлением нужно как можно раньше
Начать следить за давлением нужно как можно раньше. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frau aus UA
Многие люди считают своим "здоровым" давлением показатель 140/90, однако таких показателей не существует, заявил врач-кардиолог Видновской КБ Мурад Курбанмагомедов. Доктор отметил, что есть строгие рамки, которые определяют гипертоническую болезнь.
"Начать профилактику нужно как можно раньше, особенно если ваши родственники страдают этим недугом. Курение и алкоголь, лишний вес и гиподинамия, высокий уровень стресса, повышенный уровень холестерина и неправильное питание, повышение уровня глюкозы в крови — провоцирующие факторы", — объяснил врач интернет-изданию Regions.
По словам медика, не стоит принимать в качестве профилактики понижающие давление препараты, они предназначены для людей с имеющимися патологиями. Тем не менее есть правила, которые могут помочь избежать гипертонии.
"Введите в режим дня адекватные физические нагрузки, купите наручные часы с шагомером и проходите в день не менее десяти тысяч шагов. Важно придерживаться сбалансированного питания — употребляйте меньше соли, животных жиров, быстрых углеводов, включите в рацион продукты с содержанием калия и магния", — порекомендовал кардиолог.
Также эксперт посоветовал отказаться от курения, снизить употребление алкоголя, избегать стрессов и найти способ разрядки после сложного рабочего дня.
Ранее кардиолог предупредил, что симптомы артериальной гипертензии могут включать головные боли, головокружение, нарушение зрения и эмоциональную нестабильность. По словам врача, люди, которые сталкиваются с такими факторами, как стресс, резкие изменения погоды, а также курильщики и любители спиртного находятся в зоне риска повышенного АД.