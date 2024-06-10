Кардиолог объяснила, как по талии выявить риск болезней сердца Врач Деревянкина: Нормальный уровень сахара в крови — 3,3–5,5 ммоль/л 10 июня, 10:48 Для лучшего понимания состояния тела нужно не только взвешиваться, но и обязательно измерять объём талии. Обложка © Freepik.com

Здоровое сердце можно назвать фундаментом стабильной работы организма. Главный винтик в нашем организме и источник энергии может "уставать", что приводит к нарушениям сердечного ритма и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно поддерживать этот орган. Как это сделать — Life.ru рассказала кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина.

Здоровое питание

Первое правило в части питания — контроль потребления соли. Суточная норма не должна превышать чайную ложку. Также важно есть как можно больше фруктов и овощей — не менее 400 граммов фруктов и 400 граммов овощей в день. Это поможет получать норму пищевых волокон, советует врач.

Что касается пищи животного происхождения, то лучше выбирать морскую рыбу, птицу без кожи и постное красное мясо без жировых прослоек. А вот употребление насыщенных жирных кислот (говядина, баранина, свинина, молочные продукты, яйца) лучше ограничить — они должны составлять не более 10% от общей калорийности рациона. Диана Деревянкина Кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu

Физическая активность

Без движения никуда. Сердцу просто необходимы регулярные занятия спортом. Это может быть умеренная нагрузка — водная аэробика, велосипед или быстрая ходьба. Начинать лучше с двух с половиной часов в неделю, а затем постепенно повышать время до пяти часов. При нехватке свободного времени можно давать организму интенсивную аэробную нагрузку от 75 минут до 2,5 часа в неделю: бег, плавание или быстрая езда на велосипеде. Можно сочетать умеренные и интенсивные занятия, но в таком случае равномерно распределять нагрузку в течение недели, рекомендует Деревянкина.

Отказ от вредных привычек

Курение становится причиной 10% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, в среднем эта привычка сокращает жизнь на десять лет. Также к заболеваниям сердца постепенно приводят наркотические вещества, употребление кофе в больших количествах и энергетиков, предупреждает кардиолог.

Нормализация массы тела

При оценке соотношения веса и роста используется индекс массы тела. Но он не учитывает мышечную массу и жир в области живота, что может стать фактором развития сердечных заболеваний. Для лучшего понимания состояния своего тела нужно не только взвешиваться, но и обязательно измерять объём талии. По данным исследований, показатель 100 сантиметров для мужчин и более 89 сантиметров для женщин повышает риск развития болезней сердца.

Контроль артериального давления

Оптимальным показателем принято считать давление менее 140/90 мм рт. ст. При однократном превышении нормы необходимо начать ведение дневника давления с указанием его в утренние и вечерние часы. При постоянных значениях АД выше 140/90 следует проводить антигипертензивную терапию (для этого необходимо обратиться к специалисту).

Контроль уровня холестерина и сахара в крови

Ежегодно узнавать свой уровень холестерина в крови важно людям старше 30 лет. Норма для здорового человека составляет 5 ммоль/л, для больного сахарным диабетом — 4–4,5 ммоль/л. Кроме того, не следует забывать о контроле уровня сахара в крови. Его норма — 3,3–5,5 ммоль/л.

"Особенно важно приучиться систематически посещать врача тем, у кого в семье есть случаи раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокий уровень холестерина, курение, повышенное артериальное давление, сахарный диабет и высокий уровень "плохого" холестерина", — добавила собеседница Life.ru.

Кстати, многие пациенты делают ошибки при измерении артериального давления. Среди самых распространённых — выбор манжеты, не соответствующей объёму плеча, её неправильное накладывание, физические нагрузки, курение и употребление продуктов с кофеином перед процедурой. О том, как измерять давление правильно, читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев