Особенно важна схема лечения: Гипертоникам рассказали, как спасти здоровье в сильную жару

Пережить лето помогут правильно подобранные лекарства для снижения давления во время жары, заверил в беседе с "Газетой.ru" кардиолог Ярослав Ашихмин.

"Перед жарой следует посетить терапевта и пройти стандартный чекап для выявления факторов риска обезвоживания и теплового удара. При наличии повышенного давления особенно важно подобрать схему для его контроля, подходящую в жаркую погоду. В связи с расширением сосудов в жару препараты для снижения давления могут действовать сильнее, но самостоятельно менять схему терапии нельзя, так как отмена ряда средств может привести к развитию гипертонического криза", — объяснил Ашихмин.

Он посоветовал заранее изучить симптомы теплового удара, чтобы не пропустить, когда вызывать скорую помощь. Подготовить тело к жаре можно, регулярно принимая контрастный душ. Только лучше эту привычку вырабатывать постепенно, а не сразу обливаться холодной водой.

Важно помнить, что тень не защитит от теплового удара, ведь основная проблема именно в температуре воздуха. В доме можно установить кондиционер инверторного типа для поддержания 23–25 градусов. Чтобы защититься от смога, который возможен из-за высокого риска лесных и торфяных пожаров, нужно купить воздушный фильтр с фотокатализом, расщепляющим опасные газы.