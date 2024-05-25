Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 03:41

Особенно важна схема лечения: Гипертоникам рассказали, как спасти здоровье в сильную жару

Кардиолог Ашихмин: К летней жаре подготовит регулярный контрастный душ

Пережить лето помогут правильно подобранные лекарства для снижения давления во время жары, заверил в беседе с "Газетой.ru" кардиолог Ярослав Ашихмин.

"Перед жарой следует посетить терапевта и пройти стандартный чекап для выявления факторов риска обезвоживания и теплового удара. При наличии повышенного давления особенно важно подобрать схему для его контроля, подходящую в жаркую погоду. В связи с расширением сосудов в жару препараты для снижения давления могут действовать сильнее, но самостоятельно менять схему терапии нельзя, так как отмена ряда средств может привести к развитию гипертонического криза", — объяснил Ашихмин.

Он посоветовал заранее изучить симптомы теплового удара, чтобы не пропустить, когда вызывать скорую помощь. Подготовить тело к жаре можно, регулярно принимая контрастный душ. Только лучше эту привычку вырабатывать постепенно, а не сразу обливаться холодной водой.

Важно помнить, что тень не защитит от теплового удара, ведь основная проблема именно в температуре воздуха. В доме можно установить кондиционер инверторного типа для поддержания 23–25 градусов. Чтобы защититься от смога, который возможен из-за высокого риска лесных и торфяных пожаров, нужно купить воздушный фильтр с фотокатализом, расщепляющим опасные газы.

Россиянам объяснили, почему спасаться от жары холодным пивом опасно
Россиянам объяснили, почему спасаться от жары холодным пивом опасно

Напомним, что в начале лета в Москву придёт по-настоящему тёплая погода, а столбики термометров практически достигнут отметки 30 со знаком плюс. Однако синоптик предостерёг от прогноза на весь сезон, уточнив, что у него невысокая оправданность.

Обложка ©

Unsplash / Ben White

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров