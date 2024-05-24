"Заслужили терпением": Москвичам пообещали долгожданную жару в начале лета

В начале лета в Москву придёт по-настоящему тёплая погода, а столбики термометров практически достигнут отметки 30 со знаком плюс. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" синоптик Александр Шувалов.

"Нужно ждать тепла, которое мы заслужили долготерпением в первой половине мая. Погода испытывала нас снегом и заморозками. Теперь в первые числа июня она будет баловать нас солнцем ещё больше. В столице потеплеет до +27 градусов", — рассказал метеоролог в беседе с 360.ru.

По словам Шувалова, делать прогноз сразу на весь сезон не стоит, потому что у него невысокая оправданность. К примеру, в мае в Москве все ожидали благоприятную и положительную температуру, но в итоге такой прогноз оказался не совсем достоверным.