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14 апреля, 13:36

Врач объяснила, почему перед измерением давления важно сходить в туалет

Кардиолог Концедайло: Не следует измерять АД с полным мочевым пузырём

Многие пациенты делают ошибки при измерении артериального давления. Среди самых распространённых — выбор манжеты, не соответствующей объёму плеча, её неправильное накладывание, физические нагрузки, курение и употребление продуктов с кофеином перед процедурой, а также измерение давления с полным мочевым пузырём. Об этом рассказала кардиолог Полина Концедайло.

"Чаще всего пациенты ошибаются с выбором манжеты, когда её размер не соответствует объёму плеча. Также неправильное её накладывание, например поверх одежды, может исказить результаты измерения на 10–50 мм рт. ст. как в сторону завышения, так и в сторону занижения. Важна и подготовка к измерению: за 30 минут до исследования необходимо исключить физические нагрузки, курение, продукты с кофеином", — объяснила врач в разговоре с "Газетой.ru", добавив, что также не следует измерять артериальное давление с полным мочевым пузырём.

По её словам, измерение АД проводят в положении сидя с опорой для спины, предплечье должно лежать на столе на уровне сердца. Помимо того, не нужно скрещивать ноги, наклоняться вперёд и разговаривать. Нижний край не надутой манжеты должен быть на два-три сантиметра выше локтевого сгиба, а между плечом и манжетой должен проходить один палец.

Врач объяснил, какое давление на самом деле считается нормальным
Врач объяснил, какое давление на самом деле считается нормальным

Первое измерение проводят на обеих руках, чтобы определить, на какой давление выше, пояснила Концедайло. В дальнейшем нужно использовать именно эту руку. Рекомендуется сделать три замера с интервалами в одну-две минуты и зафиксировать среднее арифметическое из двух последних, указала врач.

Эксперт отметила, что многие современные модели тонометров оснащены индикатором движения и неправильного наложения манжеты, что позволяет минимизировать неточности измерения. Индикатор аритмии подойдёт тем, у кого нарушен сердечный ритм, а со звуком — людям с плохим зрением.

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Ранее кардиолог рассказала о причинах повышенного артериального давления. Среди них изменения сосудистой стенки, гормональные сдвиги, генетическая предрасположенность, а также стресс.

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Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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