Врач объяснила, почему перед измерением давления важно сходить в туалет

Многие пациенты делают ошибки при измерении артериального давления. Среди самых распространённых — выбор манжеты, не соответствующей объёму плеча, её неправильное накладывание, физические нагрузки, курение и употребление продуктов с кофеином перед процедурой, а также измерение давления с полным мочевым пузырём. Об этом рассказала кардиолог Полина Концедайло.

"Чаще всего пациенты ошибаются с выбором манжеты, когда её размер не соответствует объёму плеча. Также неправильное её накладывание, например поверх одежды, может исказить результаты измерения на 10–50 мм рт. ст. как в сторону завышения, так и в сторону занижения. Важна и подготовка к измерению: за 30 минут до исследования необходимо исключить физические нагрузки, курение, продукты с кофеином", — объяснила врач в разговоре с "Газетой.ru", добавив, что также не следует измерять артериальное давление с полным мочевым пузырём.

По её словам, измерение АД проводят в положении сидя с опорой для спины, предплечье должно лежать на столе на уровне сердца. Помимо того, не нужно скрещивать ноги, наклоняться вперёд и разговаривать. Нижний край не надутой манжеты должен быть на два-три сантиметра выше локтевого сгиба, а между плечом и манжетой должен проходить один палец.

Первое измерение проводят на обеих руках, чтобы определить, на какой давление выше, пояснила Концедайло. В дальнейшем нужно использовать именно эту руку. Рекомендуется сделать три замера с интервалами в одну-две минуты и зафиксировать среднее арифметическое из двух последних, указала врач.

Эксперт отметила, что многие современные модели тонометров оснащены индикатором движения и неправильного наложения манжеты, что позволяет минимизировать неточности измерения. Индикатор аритмии подойдёт тем, у кого нарушен сердечный ритм, а со звуком — людям с плохим зрением.