Даже если давление как у космонавта: Гинеколог призвал каждую беременную иметь тонометр

Каждая беременная женщина должна иметь тонометр. С таким призывом выступил акушер-гинеколог Стас Иваха, отметив, что повышенное давление является опасным осложнением беременности, причём независимо от срока.

"Если к нам везут пациентку с высоким давлением (например, 180/120), мы узнаём об этом от диспетчера скорой и встречаем её в приёмнике вместе с анестезиологом. Здесь надо быстро определиться с тактикой — лечим или родоразрешаем", — написал эксперт в телеграм-канале.

Иваха добавил, что ребёнку становится только хуже, если давление постоянно повышается. По его словам, часто происходит такое, что избавление организма от беременности является единственным способом снизить давление (даже на маленьком сроке). Поэтому гинеколог рекомендует обязательно иметь тонометр даже в случае хорошего давления, как у космонавта.