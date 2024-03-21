Кардиолог объяснила, как не дать стрессу превратить вас в гипертоника

Стресс может влиять на развитие гипертонии, предупредила врач-кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Борисова. Специалист пояснила, что есть разные причины повышенного артериального давления, в том числе изменения сосудистой стенки, гормональные сдвиги, а также генетическая предрасположенность.

Кардиолог объяснила, как длительный стресс влияет на развитие гипертонии. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Есть ещё варианты вторичной артериальной гипертензии, когда есть какая-то причина, но на такие варианты остаётся всего 10%", — указала эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Борисовой, люди, которые регулярно испытывают стресс, раньше всех сталкиваются с гипертонией. Речь идёт о тех, кто занимает руководящие посты или является менеджером высшего звена, ведь на них всегда лежит большая ответственность. У таких людей часто активна симпатическая нервная система, которая постоянно подбрасывает адреналин и повышает артериальное давление. Медик уточнила, что при физической нагрузке тоже повышается давление, но в этом случае сосуды человека тренируются. Поэтому Борисова рекомендует тем, кто часто испытывает стресс, добавить двигательную активность.

Вместе с тем специалист объяснила, как распознать повышение давления. Кардиолог советует обращать внимание на головокружение, появление мушек перед глазами, головную боль, которая не будет сниматься при помощи обычных обезболивающих. Если человек впервые столкнулся с такими симптомами, нужно обязательно измерить давление, а затем отслеживать его, подытожила медик.