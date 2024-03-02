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2 марта, 14:52

Мужчин предупредили о проблемах с эрекцией из-за повышенного давления

Врач Подгородетская: Головная боль возникает не только при скачке давления

Кардиолог Подгородетская: Гипертония проводит к поражению почек, мозга и глаз. Обложка © Freepik

Кардиолог Подгородетская: Гипертония проводит к поражению почек, мозга и глаз. Обложка © Freepik

Причиной головной боли может стать резкое, внезапное повышение артериального давления, но чаще всего она представляет собой самостоятельное заболевание. Об этом рассказала кардиолог Наталья Подгородетская.

"Высокое давление не болит. Из-за этого большинство людей несвоевременно обращаются к врачу при гипертонии. <...> По данным статистики, более 70% людей в некоторых группах населения страдают от головной боли напряжения, 7% — от головной боли, вызванной чрезмерным использованием лекарственных средств; более 20% — от мигрени", объяснила врач в беседе с "Газетой.ru".

Высокое давление приводит к поражению сердца, почек, головного мозга и глаз, а также усложняет перекачивание крови сердцем. Чтобы компенсировать это, орган утолщается, что ведёт к нарушению сердечного ритма, повышает риск инфарктов, сердечной недостаточности и внезапного летального исхода, объясняет специалист.

Кроме того, гипертония повреждает сосуды, способствуя усугублению атеросклероза и снижая их эластичность, и приводит к повреждению почек и их недостаточности. А влияние на пенильную артерию грозит проблемами с эрекцией. У женщин же высокое давление может вызвать недостаток смазки и снижение либидо. Помимо того, гипертония сокращает скорость умственных реакций и ухудшает память, может привести к расстройствам зрения вплоть до полной его потери, заключила Подгородетская.

Россиян призвали не увлекаться таблетками от головной боли
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Ранее врач объяснила, какой тип людей чаще всего носит "шапочку неврастеника". Целые дни за компьютером, многозадачность, переутомление, стресс и переживания — так можно описать образ жизни многих городских жителей. Врач-невролог рассказала, у кого чаще развивается головная боль.

Евгения Мосс
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