Мужчин предупредили о проблемах с эрекцией из-за повышенного давления

Причиной головной боли может стать резкое, внезапное повышение артериального давления, но чаще всего она представляет собой самостоятельное заболевание. Об этом рассказала кардиолог Наталья Подгородетская.

"Высокое давление не болит. Из-за этого большинство людей несвоевременно обращаются к врачу при гипертонии. <...> По данным статистики, более 70% людей в некоторых группах населения страдают от головной боли напряжения, 7% — от головной боли, вызванной чрезмерным использованием лекарственных средств; более 20% — от мигрени", — объяснила врач в беседе с "Газетой.ru".

Высокое давление приводит к поражению сердца, почек, головного мозга и глаз, а также усложняет перекачивание крови сердцем. Чтобы компенсировать это, орган утолщается, что ведёт к нарушению сердечного ритма, повышает риск инфарктов, сердечной недостаточности и внезапного летального исхода, объясняет специалист.

Кроме того, гипертония повреждает сосуды, способствуя усугублению атеросклероза и снижая их эластичность, и приводит к повреждению почек и их недостаточности. А влияние на пенильную артерию грозит проблемами с эрекцией. У женщин же высокое давление может вызвать недостаток смазки и снижение либидо. Помимо того, гипертония сокращает скорость умственных реакций и ухудшает память, может привести к расстройствам зрения вплоть до полной его потери, заключила Подгородетская.