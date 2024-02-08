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8 февраля, 14:47

Врач объяснила, какой тип людей чаще всего носит "шапочку неврастеника"

Врач Сергеева: Головной болью напряжения чаще страдают очень ответственные люди

Чаще всего головной болью напряжения страдают очень ответственные люди. Обложка © wayhomestudio / Freepik.com

Чаще всего головной болью напряжения страдают очень ответственные люди. Обложка © wayhomestudio / Freepik.com

Целые дни за компьютером, многозадачность, переутомление, стресс и переживания. Именно так можно описать сегодняшний образ жизни многих, особенно городских жителей. У таких людей часто развивается головная боль, рассказала врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, доцент, доктор медицинских наук Светлана Сергеева.

"Старое название головной боли напряжения "шапочка неврастеника". Эта сдавливающая, зачастую симметричная головная боль, как правило, сопряжена с определённым психотипом. Он известен как "синдром менеджера" или "эффективного работника", сказала она в беседе с kp.ru.

По словам эксперта, если ответственный человек добросовестно подходит к выполнению работы, но по каким-либо причинам не справляется, то начинает переживать. Это приводит к вегетативным изменениям — учащённому сердцебиению и повышенному давлению. Также растёт тревожность и нарушается сон. В результате человек пытается снова выполнить ту же работу, но уже в худшем состоянии — и не справляется ещё больше. Таким образом, ситуация усугубляется. Именно у таких людей чаще всего развивается боль напряжения, пояснила доктор наук.

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Другими причинами головной боли являются усталость и злость. Кроме того, голова может болеть из-за шрамов, отмечают врачи.

Евгения Мосс
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