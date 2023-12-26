Офисных работников предупредили об опасности, которая окружает повсюду
Врач Алексеева: Сухость офисного воздуха провоцирует у работников головные боли
Редкие проветривания офисных помещений вкупе с отсутствием увлажнителей приводят к осушению воздуха и дефициту кислорода. В этих условиях работники рискуют столкнуться с ухудшением самочувствия, головными болями и снижением иммунитета, рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.
"Помимо головной боли, простуды вы рискуете приобрести и другие проблемы. Например, обострение хронических заболеваний, бессонницу и ослабление концентрации", — подчеркнула эксперт.
Ещё одной опасностью, которая поджидает офисных сотрудников, является несоблюдение режима питания из-за сидячего образа жизни. Если трапезничать за компьютером, не отрываясь от работы, не миновать проблем с лишним весом.
"Это является верной дорогой к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и ожирению. Сотрудники, много работающие за компьютером, рискуют ещё получить и проблемы со зрением", — резюмировала Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой".
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