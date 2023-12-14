5 фраз, которые нельзя говорить на работе, а то вас либо уволят, либо будут по-тихому ненавидеть

В профессиональной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда правильный выбор слов делает работу более продуктивной и укрепляет отношения с коллегами. Однако существуют и определённые фразы, произносить которые на рабочем месте не стоит никогда. Так как они привлекут к вам внимание в плохом смысле. Вы же не хотите стать изгоем в офисе? Рассмотрим пять таких запретных фраз подробнее.

1. "Мне за это не платят"

Как избежать конфликтов на работе: 5 стоп-фраз. Фото © Shutterstock

Отвечая так на просьбу о помощи, готовьтесь, что вас будут ненавидеть. И коллег можно понять, ведь такими формулировками мы демонстрируем пренебрежительное и даже эгоистичное отношение к работе, которую, вообще-то, делают все вместе. Если же вас действительно просят сделать то, что совсем не входит в ваши обязанности, лучше сразу аргументировать свою позицию. По возможности, с уважением. Например, можно сказать: "Рад помочь! Но, учитывая, что у меня и так уже есть задачи в работе, давайте решим, какую из них я отложу, чтобы взяться за новую". Так не только не придётся работать больше, но и вы подчеркнёте свою готовность работать в команде. Это огромный плюс в "корпоративную карму".

2. "Не за что"

Когда кто-то вас благодарит, важно отвечать вежливо и с уважением. Вместо фраз "да не за что" или "не проблема", лучше использовать слово "пожалуйста" или фразу "рад помочь". Таким образом вы покажете, что благодарность имеет для вас значение, а ваш вклад важен. Не нужно обесценивать себя!

3. "Работаю с идиотами"

5 фраз, которые лучше не говорить на работе. Фото © Shutterstock

Оскорбления и негативные высказывания о коллегах или организации ни к чему хорошему не приведут. Неизвестно, кто и когда вас может услышать. Вместо этого, если у нас есть проблемы с профессиональными качествами других людей или с работой компании, следует поднимать эти вопросы тактично, с уважением и объективностью. Желательно, сразу в HR-отделе.

4. "Я попробую"

Смоделируем ситуацию. Конец декабря, все "горят", начальник поручает вам задание, а в ответ получает "я попробую"… Если вас не уволят сразу, это будет чудо. Руководителям не нужны работники, которые "пробуют" работать, им нужны выполненные задачи. Вместо этого лучше заменить её на "сделаю". Такой ответ говорит о нашей ответственности и серьёзном отношении к своим обязанностям. Стоит отметить, важно действительно эти задачи потом выполнять.

5. "У меня сейчас нет на это времени"

5 фраз, которые могут негативно повлиять на вашу карьеру. Фото © Shutterstock

Конечно, в рабочем процессе часто бывает так, что у нас просто может не быть времени на просьбы коллег. Но отказывать им с такой формулировкой — сомнительная идея. Вместо этого можно сказать что-то вроде: "Давай обсудим это, когда я разберусь со всеми текущими задачами". Одни плюсы! Вы так и отношения сохранили, и показали, что готовы помогать, и работать больше не пришлось…