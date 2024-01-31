Терапевт заявил, что голова может болеть от шрамов и злости

Причинами головной боли могут стать нарушение оттока лимфы и крови от головного мозга, усталость, злость и даже застарелые шрамы на черепе. Об этом рассказал терапевт Алексей Русаков.

"Первая причина: если в анамнезе есть переломы, порезы, если есть, например, шрамы на черепе, из-за чего какая-то кость на черепе скручена, натянуты связка между костями черепа и надкостница — плёнка, покрывающая саму кость черепа. Если со шрамом не работали, то это одна из причин, почему при определённой позе длительной болит голова", — отметил Русаков в беседе с NEWS.ru.

Ещё одна причина головной боли — эмоциональная. Если человек злится, в его организме случается сбой в лимфотоке.

"Злость — когда с правой стороны диафрагма не дышит, нарушается лимфодренаж справа, а у нас голова дренируется параллельно печени. Если она не дренируется, идёт лимфатический застой на уровне головы, у человека может болеть голова", — отметил терапевт.

Медик добавил, что боль возникает также при сильной усталости. Энергии становится настолько мало, что на уровне мозга происходит лимфостаз.