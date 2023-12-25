Некомфортное рабочее место и одежда не по погоде: Перечислены неожиданные причины головной боли

Головная боль может быть вызвана не только серьёзным заболеванием, но и неочевидным для человека физическим напряжением. Так, её причинами могут быть некомфортное рабочее место, постоянные видеозвонки или неправильно подобранная одежда.

"Когда вы долго сидите за компьютером в одной позе, если у вас рабочее место не эргономично, это может создавать напряжение в шейном отделе позвоночника, в мышцах лица, плечевого пояса. И это может давать головную боль", — рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, невролог, психиатр, психотерапевт, вице-президент международного общества "Стресс под контролем" Ольга Котова.

На морозе, по словам специалиста, головная боль может возникать из-за спазмированных в связи с низкой температурой мышц. Её может давать и перенапряжение зрения, например, во время видеозвонков. Нарушение режима дня — в частности, сон меньше шести часов — также чревато головной болью.

А наиболее коварно, по словам врача, на организм действует алкоголь. После его приёма человек сначала расслабляется — и головная боль проходит, а потом возникает "синдром отмены": становится тревожно, мышцы опять напрягаются, и голова снова начинает болеть.

"Плюс алкоголь — это то вещество, которое требует регулярного обезвреживания, то есть организм борется с интоксикацией, и это стрессовая ситуация для него. Регулярный приём алкоголя в сочетании с другими факторами стресса тоже способствует напряжению мышц шеи, верхнего плечевого пояса и головы", — объяснила Котова.

Для избавления от внезапных приступов головной боли врач посоветовала определить, что её запускает, и избавиться от триггера. Помимо этого, за два часа до сна необходимо устраивать "цифровой детокс" — это поможет расслабиться и хорошо выспаться. Если же головная боль продолжает беспокоить, несмотря на принятые меры, нужно проконсультироваться у специалиста.