Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 12:38

Россиян призвали не увлекаться таблетками от головной боли

Невролог Люкманов: Постоянный приём обезболивающих грозит головной болью

Частая головная боль говорит о неврологическом расстройстве — значит, пришло время обращаться за помощью к специалисту. Постоянный приём обезболивающих в таких случаях может грозить риском развития абузусной головной боли, заявил врач-невролог Роман Люкманов.

"Абузусная головная боль это хроническая цефалгия (головная боль) вторичного характера, возникающая на фоне постоянного применения обезболивающего средства при наличии мигрени и прочих цефалгических синдромов", отметил медик в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его словам, комбинированные анальгетики, производные алколоидов спорыньи, триптаны, опиоиды, НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты) являются потенциально опасными. Также в развитии заболевания большую роль играет регулярность приёма таблеток и дозировка, добавил невролог.

Постоянный приём больших доз скорее приведёт к формированию абузуса, чем медикаменты в небольших количествах, резюмировал Люкманов.

Эндокринолог раскрыла, как головная боль связана с ПМС и целлюлитом
Эндокринолог раскрыла, как головная боль связана с ПМС и целлюлитом

Ранее на Life.ru врач рассказала, почему во время снегопада болит голова и при чём здесь усталость от зимы. В несложных случаях эксперт посоветовала пить горячий чай и отдыхать.

Обложка ©

Freepik / atlascompany

Евгения Мосс
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров