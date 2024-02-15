Россиян призвали не увлекаться таблетками от головной боли

Частая головная боль говорит о неврологическом расстройстве — значит, пришло время обращаться за помощью к специалисту. Постоянный приём обезболивающих в таких случаях может грозить риском развития абузусной головной боли, заявил врач-невролог Роман Люкманов.

"Абузусная головная боль — это хроническая цефалгия (головная боль) вторичного характера, возникающая на фоне постоянного применения обезболивающего средства при наличии мигрени и прочих цефалгических синдромов", — отметил медик в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его словам, комбинированные анальгетики, производные алколоидов спорыньи, триптаны, опиоиды, НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты) являются потенциально опасными. Также в развитии заболевания большую роль играет регулярность приёма таблеток и дозировка, добавил невролог.

Постоянный приём больших доз скорее приведёт к формированию абузуса, чем медикаменты в небольших количествах, резюмировал Люкманов.