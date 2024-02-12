Эндокринолог раскрыла, как головная боль связана с ПМС и целлюлитом

Воспалительные процессы — это основа любых болевых сигналов организма, одним из которых является головная боль. Если не обращать на них внимание, то можно сильно запустить своё здоровье, рассказала эндокринолог Катя Янг.

Так, если не замечать проявления различных процессов, которые могут выражаться в появлении кариеса на зубах, тонзиллитов, избыточного веса и нарушений сна, то можно довести ситуацию до самых разнообразных заболеваний и патологий. Одними из таких могут стать инсулинорезистентность, лептинорезистентность, аллергия, целлюлит, предменструальный синдром и нейровоспаление.

"Есть 5 признаков воспаления: боль, температура, отёк, покраснение и нарушение функционирования. Выпить глюкозо-солевой раствор и съесть половинку авокадо — это один из способов восполнить дефицит калия в организме и вывести за счёт нормализации электролитного баланса лишнюю воду, чтобы убрать отёк, который вызывает воспаление", — написала врач в своём телеграм-канале.

При этом, например, головная боль может быть вызвана различными факторами. Например, перенапряжением мышц, синуситом, гриппом, стрессом, утомлением, нехваткой сна или усталостью глаз после долгой работы за компьютером. Однако, если приступы мучают регулярно, то в первую очередь нужно узнать, каким воспалением они вызваны, сделать анализы и взять ситуацию под контроль.