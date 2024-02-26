Кардиолог назвала самую страшную ошибку гипертоников

Одной из главных ошибок гипертоников является невыполнение рекомендаций врача. В частности, несоблюдение рекомендованной DASH-диеты и чрезмерное употребление солёной пищи. Об этом рассказала врач-кардиолог Анастасия Фомичёва.

"Нерегулярный приём препаратов от давления — только когда оно повышается — это неверно! Гипотензивную терапию необходимо принимать ежедневно по схеме, назначенной врачом, даже если утром, казалось бы, нормальное артериальное давлению. Плановую терапию необходимо проводить регулярно", — объяснила кардиолог порталу "Газета.ru".

Она добавила, что нельзя самостоятельно уменьшать дозировки таблеток, так как на низких дозах не будет должного эффекта. Врач обратила внимание, что если целевые уровни АД не достигнуты быстро, то не стоит сразу бросать терапию, скорее всего, прошло недостаточно времени для накопления препарата в организме, необходимо подождать минимум 2–3 недели.

По словам Фомичёвой, пациенту только с артериальной гипертензией приём аспирина не показан в качестве первичной профилактики. Препараты короткого действия для быстрого снижения высокого давления не являются препаратами первой линии и не должны применяться как постоянная терапия, пояснила эксперт. Для ежедневного приёма рекомендованы другие лекарства, заключила кардиолог.