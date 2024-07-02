Всемирный день НЛО: 5 объектов, построенных пришельцами, когда они залетали в гости Космические просторы из покон веков не дают людям покоя. Полная неизвестность порождает множество теорий. На земле остались доказательства присутствия инопланетян. За тысячи лет они не только издалека связывались с человеческой расой, но и успели заметно "наследить". 2 июля, 05:00 Какие есть доказательства, что пришельцы посещали Землю? Возможно, эти 5 построек возвели инопланетяне. Обложка © "Кандинский"

Всемирный день НЛО стал отмечаться 2 июля, после падения на землю объекта, похожего на космический корабль. Это произошло в 1947 году в пустыне рядом с американским городом Розуэлл. Спецслужбы Соединённых Штатов сразу засекретили все материалы, поэтому остаётся только гадать: сказка или истина? Если дело касается инопланетян, то что-то утверждать наверняка сложно. Доказательства их существования всегда были размытыми и неточными. Однако множество вопросов остаются без ответов и тогда люди всерьёз начинают задумываться о космических существах. В честь праздника Life.ru подготовил подборку пяти объектов, которые могли построить инопланетяне.

Остров Пасхи

Остров Пасхи является магическим и неизведанным местом. Фото © Wikipedia / Rivi

Изучая историю острова Пасхи, складывается впечатление, что много лет назад на нём была земная база для пришельцев. Множество загадок окутывают этот небольшой участок суши. Самая большая из них — каменные статуи моаи. Эти гигантские объекты достигают в высоту 21 метр, а самые маленькие около трёх метров. Некоторые из них весят 90 тонн. Вид статуи имеют максимально странный: вытянутые ноги, длинные уши и отсутствие ног. На изображение человека они явно не похожи, но тогда кто это? Скульптуры были высечены из вулканического туфа и позже перенесены на плато острова, развёрнуты они внутрь земли, чтобы (предположительно) защищать обитателей от врагов. Учёным до сих пор не удаётся выяснить, как в древние века люди смогли воздвигнуть таких гигантов. Возможно, у них не получается найти ответ, потому что это были вовсе не люди.

Пирамиды Майя

Бытует мнение, что пирамиды Майя построили пришельцы из космоса. Фото © Wikipedia / Pedro Marcano

Племя Майя населяло Землю около 3000 лет назад. Они жили в Центральной Америке и Мексике. Эта цивилизация была невероятно развита. Их известнейшими сооружениями считались пирамиды. До наших дней сохранилось достаточное количество построек, но многие из них до сих пор не изучены. Удивительно, что до нашей эры обычные люди смогли возвести такие невероятные и огромные объекты. Всё указывает на инопланетян, ведь в те времена без специальной техники сделать такое было невозможно, если только Майя не обладали суперсилой.

Египетские пирамиды

Сложность постройки египетских пирамид указывает на то, что это сделали пришельцы. Фото © Wikipedia / Ricardo Liberato

Кто не знает про египетские пирамиды? Пирамида Хеопса — единственное чудо света, которое сохранилось и сегодня. Эти объекты отличаются особым проектированием и сложностью постройки. Во времена до нашей эры у людей не было техники, способной поднимать тяжёлые булыжники, из которых состояли пирамиды. Конечно, есть предположение, что для этого просто было задействовано множество людей и поэтому они смогли осилить такое строительство. Однако помимо великой силы над этими "зданиями" явно потрудились и великие умы. Были ли египтяне того времени настолько развитыми или таким технологиям их научили "друзья" из космоса?

Исаакиевский собор

День НЛО: какие архитектурные памятники России построили инопланетяне? Фото © Wikipedia / Alex 'Florstein' Fedorov

Вокруг строительства Исаакиевского собора множество тайн. Больше всего вопросов вызывают колонны собора. По словам специалистов, они точились на станках, ведь вручную это сделать невозможно. Всё бы ничего, но в 19 веке таких технологий не существовало. Помимо этого никак не удаётся понять, как колонны установили на верхнем ярусе храма. Сопоставляя их размеры и технологии того времени становится ясно, что сделать такое без левитации было невозможно. И, конечно, самый главный вопрос: как колоны транспортировали, ведь они весят сотни тонн? Удивительно, но документов о постройке собора почти все были утеряны и получить ответы на эти загадки не удаётся. Кажется, здесь тоже не обошлось без инопланетян.

Кувшины Лаоса

Кувшины Лаоса находятся на границе Лаоса и Вьетнама — это наследнее пришельцев, посещавших Землю? Фото © Wikipedia

Долина кувшинов — загадочное место в Лаосе. По территории всей долины располагаются каменные кувшины. Их высота достигает трёх метров, а вес шести тонн. Происхождение скульптур до подле неизвестно, но возраст установить получилось — 2000 лет. Зачем они были построены и каким гигантам принадлежали — непонятно. Сделаны кувшины из материалов, которых нет в этой местности. У учёных складывается мнение, что эти "вещички" просто спустили сверху. Но как? Самолётов и вертолётов же тогда не было.

Наш мир полон загадок, которые человечество навряд ли когда-то разгадает. Возможно, инопланетяне не самая большая тайна, с которой придётся столкнуться и, наверное, через какое-то время они и вовсе перестанут быть тайной и будут вместе с людьми отмечать день НЛО! Ранее Life.ru рассказал о том, куда отправляется душа после смерти.

Авторы Дана Третьякова