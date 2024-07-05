Самые крепкие пары шоу-биза: Валерия, Макарские и Цыгановы поделились с Life.ru секретом прочного брака

В России День семьи, любви и верности — особенный праздник и прекрасное время, чтобы побыть с близкими. К сожалению, не все семьи живут счастливо и не все браки заключаются на всю жизнь. Дело в том, что многие просто не умеют уделять должного внимания своему супругу, идти на уступки и забывают про простые правила семейной жизни. Особенно популярны разводы в российском шоу-бизнесе. Каждый год в СМИ появляются новости о том, что очередная звёздная пара не смогла ужиться и теперь вовсю делит имущество. Но есть среди них и лучики света, которые вселяют надежду и веру в настоящую любовь. Специально для Life.ru звёздные пары раскрыли секреты счастливого брака.

Секрет счастья Валерии и Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин влюбился в Валерию с первого взгляда, а она — только спустя время. Фото из личного архива Валерии и Иосифа Пригожина

Иосиф и Валерия долго шли с счастью. До встречи друг с другом они успели пережить неудачные браки и у обоих уже были дети, но это не помешало им вновь обрести любовь. Их первое личное общение было исключительно в рамках работы, однако Иосиф сразу же влюбился в певицу. В 2003 году Пригожин подписал контракт с Валерией. Продюсер всегда был рядом с ней, опекал и оберегал, но девушка давала понять, что о романтике и речи быть не может. В конце концов Иосифу удалось покорить сердце "снежной королевы", и в 2004 году пара сыграла пышную свадьбу. Спустя 20 лет они по-прежнему вместе, а в их отношениях царят любовь и гармония. Специально для Life.ru Иосиф Пригожин рассказал, в чём заключается секрет их идеального брака.

Если говорить с точки зрения мужчины — конечно, надо выбирать женщину с фантастическим терпением, мудростью. Иосиф Пригожин Продюсер

"Самое главное, что в жизни произошло, — это то, что мы, встретив друг друга, движемся в одном направлении. У нас общая схожая философия. Мы разные, но жизненные установки у нас одинаковые. И самое главное, что может победить, — это любовь. Любовь — это Бог. Вот мы ищем Всевышнего, а он на самом деле весь в любви. Если вы любите, если отдаёте, если прощаете, если в состоянии уступать друг другу, если в состоянии согласиться со своей второй половиной, даже когда вы правы, то крепкий брак совершенно гарантирован", — поделился продюсер.

Также он подметил, что их семья с Валерией похожа на маленькое государство, в котором каждый гражданин имеет право голоса. Супруги всегда прислушиваются друг к другу и с лёгкостью идут на компромиссы. Казалось бы, секрет счастья прост, но, к сожалению, многие люди в силу своей гордости не способны уступать и признавать ошибки, из-за чего теряют тех, кто им дорог.

Почему Виктория и Антон Макарские вместе с 1999 года

Секрет счастливого брака Виктории и Антона Макарских заключается в вере в Бога и его мудрость. Фото из личного архива Виктории и Антона Макарских

В серьёзность отношений Виктории и Антона Макарских их близкие долго не верили, ведь молодые люди были очень разными. Однако их союз оказался невероятно крепким. Они встретились в 1999 году и с того момента не расставались. Антон и Виктория вместе шли к успеху и покоряли Москву. Свой союз пара сначала узаконила перед Богом, а уже после — в загсе. Как призналась Виктория в разговоре с Life.ru, в их отношениях случалось всякое.

Кто только не пытался разрушить нашу семью. Да и мы с Антоном люди грешные и немощные, сами косячим так, что врагов не надо. Но вот в одном я всегда была как грозная стихия — в защите нашей семьи. Виктория Макарская Певица, ведущая проекта "Святыни России"

"Кто бы что мне ни говорил и ни советовал, я знала, что мудрость Божия сильнее человеческой логики и пожирающих семейное счастье страстей. Избавление от страстей каждого супруга с помощью Бога (Любви) — это и есть цель супружества. Мы с Антоном оба это понимаем", — сказала певица. Также Виктория отметила, что чаще всего женщине в отношениях приходится идти на уступки и даже чем-то жертвовать во имя своей семьи.

Виктория и Вадим Цыгановы





Первая встреча Виктории и Вадима Цыгановых была, мягко говоря, не самой удачной. Но судьба решила, что им суждено быть вместе, поэтому чуть позже молодые люди встретились второй раз. Виктория тогда была начинающей певицей, а Вадим — музыкальным менеджером. Они встретились по работе, но после у них всегда всё было по любви. Первые годы в браке пара не расставалась ни на минуту, они везде были вместе. Сейчас их семье уже больше 30 лет, но они по-прежнему неразлучны.

"Нет никаких секретов, надо просто любить друг друга. А любить — значит, понимать, чувствовать, прощать, мириться. И понимать, что семья и брачные узы — это самое главное, что Господь оставил для нас. Наши традиционные ценности, за которые мы сегодня воюем, боремся и которые будем всегда отстаивать. За то, что мужчина — мужчина, а женщина — женщина, и что мы созданы друг для друга," — эксклюзивно для Life.ru раскрыла секрет идеального брака с Вадимом Цыгановым Виктория. Получается, что главный секрет заключается в любви, и если её нет, то никаких идеальных отношений, а тем более брака, не выйдет.

Как здорово, что у нас в России есть такие светлые замечательные праздники, как День семьи, верности, любви в честь святых Петра и Февронии. Я от всей души поздравляю всех с этим замечательным праздником. Храните любовь, храните верность — и прибудет вам счастье! Виктория Цыганова Певица