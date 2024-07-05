Группа "Моральный кодекс" отменила концерты из-за приступа панкреатита у Мазаева
Российский актёр и певец, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев. Обложка © VK / Сергей Мазаев
Выступления российской рок-группы "Моральный кодекс" были перенесены. Mash пишет, что причиной стал острый приступ панкреатита у солиста коллектива Сергея Мазаева, после которого ему теперь требуется реабилитация.
По данным телеграм-канала, 64-летний музыкант сейчас находится под присмотром врачей. Приступ удалось купировать, теперь пациент нуждается в отдыхе и покое. Запланированные на период с 5 по 8 июля концерты были отменены. Медики говорят, что Мазаев не выйдет на сцену, пока не поправится.
Напомним, что Мазаева срочно доставили в реанимационное отделение непосредственно перед началом выступления в Светлогорске, после того как его самочувствие резко ухудшилось. Его увезли в медицинское учреждение в Калининграде, сперва в палату реанимации, а оттуда — в хирургию.