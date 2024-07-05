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5 июля, 07:42

Директор сообщила о состоянии Сергея Мазаева после приступа перед концертом

Концертный директор — о Мазаеве: Приступ купировали, угрозы здоровью уже нет

Сергей Мазаев. Обложка © VK / QUEENtet Сергея Мазаева

Сергей Мазаев. Обложка © VK / QUEENtet Сергея Мазаева

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев, которого экстренно госпитализировали перед концертом, находится вне опасности. О том, как себя чувствует советский и российский киноактёр, музыкант, рассказала его концертный директор Ирина Беляева.

"Приступ купировали, угрозы здоровью уже нет, восстанавливается", — сообщила Беляева в беседе с RT.

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Напомним, что в четверг, 4 июля, исполнителя госпитализировали прямо перед концертом в Светлогорске. По данным источников, у 64-летнего Мазаева обострился панкреатит. Выступление сразу отменили, а певца увезли в больницу в Калининград: сначала в реанимацию, а потом перевели в хирургию.

Наталья Афонина
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