Директор сообщила о состоянии Сергея Мазаева после приступа перед концертом

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев, которого экстренно госпитализировали перед концертом, находится вне опасности. О том, как себя чувствует советский и российский киноактёр, музыкант, рассказала его концертный директор Ирина Беляева.

Куклачёву стало плохо во время юбилейного концерта в Москве, он в больнице

Куклачёву стало плохо во время юбилейного концерта в Москве, он в больнице

Напомним, что в четверг, 4 июля, исполнителя госпитализировали прямо перед концертом в Светлогорске. По данным источников, у 64-летнего Мазаева обострился панкреатит. Выступление сразу отменили, а певца увезли в больницу в Калининград: сначала в реанимацию, а потом перевели в хирургию.