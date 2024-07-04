Певца Сергея Мазаева госпитализировали перед концертом в Светлогорске
Сергей Мазаев. Обложка © VK / QUEENtet Сергея Мазаева
Солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске. Как сообщает Mash, у музыканта обострился панкреатит. Выступление, которое должно было состояться 4 июля, было отменено.
64-летнему вокалисту стало плохо незадолго до начала концерта. Его отправили в больницу в Калининград: сначала в реанимацию, потом перевели в хирургию. В медучреждении он пробудет ещё несколько дней.
Ранее Life.ru сообщал, что онкобольной телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумену поставили предварительный диагноз: цирроз печени. Сегодня, 4 июля, он вышел на связь, заявив, что перенёс 729 капельниц. Шоумен опубликовал снимок, по которому можно понять, что он заметно похудел. Однако на фото Кушанашвили улыбается.