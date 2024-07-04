Певца Сергея Мазаева госпитализировали перед концертом в Светлогорске

Солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске. Как сообщает Mash, у музыканта обострился панкреатит. Выступление, которое должно было состояться 4 июля, было отменено.

64-летнему вокалисту стало плохо незадолго до начала концерта. Его отправили в больницу в Калининград: сначала в реанимацию, потом перевели в хирургию. В медучреждении он пробудет ещё несколько дней.