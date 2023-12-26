"Я не знаю, кто это такой": Сергей Мазаев сделал неожиданное признание о Shaman

Солист рок-группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев сделал неожиданное признание о своём отношении к Shaman (Ярослав Дронов). В беседе с NEWS.ru он признался, что особо не знаком с творчеством этого исполнителя.

"Я не знаю, кто такой певец Shaman. <...> А, Ярослав Дронов? Мне говорили о нём коллеги. Что записал какой-то красивый романс, присылали мне этот романс. Мне понравилось", — сказал Мазаев.

Мазаев отметил, что Дронов является хорошим вокалистом, но более про него ничего не знает.