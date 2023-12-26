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26 декабря, 13:17

"Я не знаю, кто это такой": Сергей Мазаев сделал неожиданное признание о Shaman

Солист "Морального кодекса" Мазаев признался, что не знает певца Shaman

Солист рок-группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев сделал неожиданное признание о своём отношении к Shaman (Ярослав Дронов). В беседе с NEWS.ru он признался, что особо не знаком с творчеством этого исполнителя.

"Я не знаю, кто такой певец Shaman. <...> А, Ярослав Дронов? Мне говорили о нём коллеги. Что записал какой-то красивый романс, присылали мне этот романс. Мне понравилось", — сказал Мазаев.

Мазаев отметил, что Дронов является хорошим вокалистом, но более про него ничего не знает.

"Чипированный" Байден спел хит Shaman "Я русский"
"Чипированный" Байден спел хит Shaman "Я русский"

Ранее о своём отношении к Shaman высказалась Любовь Успенская. Она заявила, что считает себя легендарной исполнительницей, а Дронову до этого уровня ещё расти и расти.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Матвей Константинов
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