Успенская объявила себя легендой, до уровня которой Shaman расти ещё 20 лет

Российская певица Любовь Успенская считает себя легендой отечественной эстрады с большой буквы. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах музыкальной премии "Золотой граммофон". При этом на вопрос, считает ли она легендарным певца Shaman, артистка ответила, что тот ещё не дорос до этого неофициального титула.

"Пусть дорастёт до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на двадцать, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный", — рассказала певица в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, Успенская, впервые за свою карьеру получившая награду "Золотой граммофон", поделилась впечатлениями от награды, сказав, что запомнит её навсегда. А ещё певица добавила, что ей бы очень хотелось, чтобы и её талантливая дочь однажды выиграла эту премию. Впрочем, высшей из наград Успенская считает народную любовь, которую ощущает очень давно.

"Я первую премию получила, но, думаю, народная любовь ко мне давно уже. Народная любовь — самая высшая награда", — резюмировала артистка.