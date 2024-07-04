"Этого парня не взять!": Онкобольной Кушанашвили выложил фото из больницы и назвал себя "несгибаемым жуликом"
Кушанашвили опубликовал фото из больницы и заявил, что ему сделали 729 капельниц
Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы. Обложка © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашви
Журналист Отар Кушанашвили, который борется с онкологическим заболеванием, вышел на связь из больничной палаты. Он опубликовал снимок, по которому можно понять, что шоумен заметно похудел. Однако на фото он улыбается. Кроме того, репортёр в дополнение к посту записал голосовое сообщение, в котором заявил, что не находит места для уныния и решительно настроен на выздоровление.
"729-я за три дня капельница под песню "Ну впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна", — подписал фото 54-летний критик.
Он напомнил поклонникам, что все должны знать о том, что журналист — один из самых "несгибаемых жуликов". Шоумен также отметил, что врачи разрешили ему пить кефир.
"Я борюсь сейчас с онкологией, с другими болезнями, в которых я вообще не виноват, но я опубликую своё фото. Ведь никто не отказывает Шону Пенну. Да, мордой мы не вышли, Ричард Гир нас обошёл. Но когда я улыбнусь в кадр, вы поймёте, что этого парня не взять", — добавил Кушанашвили.
Ранее Отар Кушанашвили вышел на связь из реанимационного отделения сразу после операции на недавно обнаруженной раковой опухоли. Он рассказал, что болезнь сильно его истощила. Он пережил две клинические смерти, но сохраняет оптимистичный настрой и обещает своим друзьям скорую встречу.