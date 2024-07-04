"Этого парня не взять!": Онкобольной Кушанашвили выложил фото из больницы и назвал себя "несгибаемым жуликом"

Журналист Отар Кушанашвили, который борется с онкологическим заболеванием, вышел на связь из больничной палаты. Он опубликовал снимок, по которому можно понять, что шоумен заметно похудел. Однако на фото он улыбается. Кроме того, репортёр в дополнение к посту записал голосовое сообщение, в котором заявил, что не находит места для уныния и решительно настроен на выздоровление.

"729-я за три дня капельница под песню "Ну впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна", — подписал фото 54-летний критик.

Он напомнил поклонникам, что все должны знать о том, что журналист — один из самых "несгибаемых жуликов". Шоумен также отметил, что врачи разрешили ему пить кефир.

"Я борюсь сейчас с онкологией, с другими болезнями, в которых я вообще не виноват, но я опубликую своё фото. Ведь никто не отказывает Шону Пенну. Да, мордой мы не вышли, Ричард Гир нас обошёл. Но когда я улыбнусь в кадр, вы поймёте, что этого парня не взять", — добавил Кушанашвили.