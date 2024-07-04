5 цитат великих философов о любви, которые раскрыли всю правду более 100 лет назад

Философия — это область знаний, которая занимается фундаментальными вопросами о природе реальности, познании, ценностях, языке, разуме и многом другом. Существует множество известных философов, чьи идеи и вклад в развитие философии оказали значительное влияние на мир. Не чужды для этих умов были и чувства, поэтому до наших дней дошло множество высказываний и на тему романтики. Life.ru собрал пять главных цитат великих мыслителей, которые раскрыли всю правду о любви.

Для Ницше любовь — это безумие

Ницше считал, что любовь не совсем адекватное чувство, которое больше напоминает безумие. Фото © Wikipedia / Friedrich Hermann Hartmann

Фридрих Ницше — немецкий философ, чьи идеи о воле к власти, суперчеловеке и "безбожии" оказали глубокое влияние на философию XX века. О чувствах мыслитель говорил так: "В любви всегда есть немного безумия. Но и в безумии всегда есть немного разума". Вероятно, в какой-то степени Ницше прав. Ведь порой любовь заставляет делать необъяснимые вещи, поэтому не судите влюблённых строго, они немного "не в себе".

Рене Декарт относил любовь к страстям

Рене Декарт — французский философ и математик, известный своим принципом Cogito, ergo sum ("Я мыслю, следовательно, я существую") и вкладом в рационализм. Казалось бы, что его великий ум любит только математику. Однако о настоящих чувствах Декарту тоже было что сказать: "Любовь — это волнение души, которое вызвано движением "духов", которое склоняет душу к добровольному соединению с близкими предметами". Таким образом, философ говорит, что настоящая любовь может случиться только с теми, кто в первую очередь близок духовно.

Сократ предостерёг, чем заканчивается любовь

Сократ не верил в счастливый конец "горячей любви". Фото © Wikipedia / Leonidas Drosis

Сократ жил в Древней Греции и стал одним из главных философов современности, чьи методы диалога и поиска истины оказали огромное влияние на западную культуру. О любви в Греции знали многое ещё до нашей эры. Однажды Сократ неутешительно сказал: "У самой горячей любви самый холодный конец".

К сожалению, чаще всего так и случается. Просто в один момент двое людей перестают контролировать свои чувства и "сжигают" друг друга, после чего остаётся лишь холодный пепел. После сильной любви сложно прийти в себя, ведь от неё остаются глубокие раны.

Для Жан-Поля Сартра любовь — это свобода

Жан-Поль Сартр — французский философ, представитель экзистенциализма, который разработал концепцию свободы, ответственности и абсурда человеческого существования. К любви Сартр относился требовательно: "Любовь не имеет ничего общего с полным обладанием. Её высшее проявление — предоставлять свободу в правильном понимании этого слова".

Как много истины в этих словах. Частая проблема отношений — желание владеть человеком. Но, по словам философа, к настоящим чувствам это не имеет никакого отношения. Когда человек любит, он доверяет, он не "привязывает" избранника к себе, а даёт ему выбор. А тот в свою очередь добровольно выбирает быть с ним. Вот что такое искренняя любовь!

Цитата Аристотеля о любви

По мнению Аристотеля, нельзя любить и сидеть сложа руки. Фото © Wikipedia / Лисипп. Jastrow

Аристотель — ученик Платона и один из величайших мыслителей древности, чьи работы затрагивают практически все области философии. Не обошёл стороной он и сферу чувств. "Любовь — это теорема, которую необходимо каждый день доказывать", — считал Аристотель.

Как часто после долгих лет вместе люди перестают радовать друг друга? Они всё реже дарят подарки, устраивают сюрпризы и даже перестают говорить о своих чувствах. Отношения — это труд, а зарплата за него — любовь. Поэтому не стоит думать, что если бездействовать, то чувства будут вечными, скорее всего, они просто сойдут на нет.