5 цитат великих философов о любви, которые раскрыли всю правду более 100 лет назад
Любовь — дело тонкое. Миллионы людей на протяжении многих лет думают об её истинном смысле и предназначении. Вот только всё гораздо проще: главные философы человечества давно уже всё осознали и поделились мудростью. Прочитайте эти цитаты и сразу раскроете секрет любви.
Философия — это область знаний, которая занимается фундаментальными вопросами о природе реальности, познании, ценностях, языке, разуме и многом другом. Существует множество известных философов, чьи идеи и вклад в развитие философии оказали значительное влияние на мир. Не чужды для этих умов были и чувства, поэтому до наших дней дошло множество высказываний и на тему романтики. Life.ru собрал пять главных цитат великих мыслителей, которые раскрыли всю правду о любви.
Для Ницше любовь — это безумие
Ницше считал, что любовь не совсем адекватное чувство, которое больше напоминает безумие. Фото © Wikipedia / Friedrich Hermann Hartmann
Фридрих Ницше — немецкий философ, чьи идеи о воле к власти, суперчеловеке и "безбожии" оказали глубокое влияние на философию XX века. О чувствах мыслитель говорил так: "В любви всегда есть немного безумия. Но и в безумии всегда есть немного разума". Вероятно, в какой-то степени Ницше прав. Ведь порой любовь заставляет делать необъяснимые вещи, поэтому не судите влюблённых строго, они немного "не в себе".
Рене Декарт относил любовь к страстям
Рене Декарт — французский философ и математик, известный своим принципом Cogito, ergo sum ("Я мыслю, следовательно, я существую") и вкладом в рационализм. Казалось бы, что его великий ум любит только математику. Однако о настоящих чувствах Декарту тоже было что сказать: "Любовь — это волнение души, которое вызвано движением "духов", которое склоняет душу к добровольному соединению с близкими предметами". Таким образом, философ говорит, что настоящая любовь может случиться только с теми, кто в первую очередь близок духовно.
Сократ предостерёг, чем заканчивается любовь
Сократ не верил в счастливый конец "горячей любви". Фото © Wikipedia / Leonidas Drosis
Сократ жил в Древней Греции и стал одним из главных философов современности, чьи методы диалога и поиска истины оказали огромное влияние на западную культуру. О любви в Греции знали многое ещё до нашей эры. Однажды Сократ неутешительно сказал: "У самой горячей любви самый холодный конец".
К сожалению, чаще всего так и случается. Просто в один момент двое людей перестают контролировать свои чувства и "сжигают" друг друга, после чего остаётся лишь холодный пепел. После сильной любви сложно прийти в себя, ведь от неё остаются глубокие раны.
Для Жан-Поля Сартра любовь — это свобода
Жан-Поль Сартр — французский философ, представитель экзистенциализма, который разработал концепцию свободы, ответственности и абсурда человеческого существования. К любви Сартр относился требовательно: "Любовь не имеет ничего общего с полным обладанием. Её высшее проявление — предоставлять свободу в правильном понимании этого слова".
Как много истины в этих словах. Частая проблема отношений — желание владеть человеком. Но, по словам философа, к настоящим чувствам это не имеет никакого отношения. Когда человек любит, он доверяет, он не "привязывает" избранника к себе, а даёт ему выбор. А тот в свою очередь добровольно выбирает быть с ним. Вот что такое искренняя любовь!
Цитата Аристотеля о любви
По мнению Аристотеля, нельзя любить и сидеть сложа руки. Фото © Wikipedia / Лисипп. Jastrow
Аристотель — ученик Платона и один из величайших мыслителей древности, чьи работы затрагивают практически все области философии. Не обошёл стороной он и сферу чувств. "Любовь — это теорема, которую необходимо каждый день доказывать", — считал Аристотель.
Как часто после долгих лет вместе люди перестают радовать друг друга? Они всё реже дарят подарки, устраивают сюрпризы и даже перестают говорить о своих чувствах. Отношения — это труд, а зарплата за него — любовь. Поэтому не стоит думать, что если бездействовать, то чувства будут вечными, скорее всего, они просто сойдут на нет.
Это лишь небольшой список цитат, приоткрывающих истинный смысл любви. Известные философы внесли свой вклад в развитие философии и формирование современного мировоззрения, а также давным-давно рассказали главные заповеди жизни, нам остаётся лишь понять их и запомнить. Ранее Life.ru рассказал о пяти цитатах Фрейда, которые заставят по-новому взглянуть на жизнь и отношения.