Астролог увидела кармический долг на Решетовой после скандала с разводом Алсу

Модель и блогера Анастасию Решетову продолжают обвинять в том, что она разрушила семью певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Несмотря на то что она всё отрицает, астролог и мастер фэншуй Ирина Березовская рассказала "Вечерней Москве", какие кармические последствия могут грозить людям, которые влезают в чужие отношения.

У людей появляются так называемые кармические долги, когда они нарушают какое-либо обещание. Тем самым свой долг от Вселенной получит не только Решетова, но и пока что нынешний муж Алсу Ян Абрамов. Астролог напомнила, что он в своё время принял ислам ради супруги.

"Его вина в том, что он нарушил клятву верности. Хотя мы знаем, что в мусульманстве допускается многожёнство. Возможно, Абрамов хотел вторую жену или не согласовал количество возможных супруг с первой", — объяснила Березовская.

Астролог успела изучить натальную карту Решетовой, в которой нашла знак соперницы. По словам эксперта, модель спокойно может увести мужчину из семьи. Также если сильный пол начнёт выбирать даму сердца из двух женщин, то заберёт себе именно Решетову. Кармический долг у модели также присутствует. По данным из её карты, в доме брака возможна неверность. Анастасии Решетовой судьбой суждено столкнуться с предательством партнёра, с которым находится в длительных отношениях.