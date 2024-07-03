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3 июля, 10:40

Гинеколог раскрыла главное правило безопасного секса в жару

Гинеколог Гридасова: До секса и после в жару нужно обязательно принимать душ

Специалист раскрыла секреты удачного и безопасного секса в жару. Обложка ©freepik

Специалист раскрыла секреты удачного и безопасного секса в жару. Обложка ©freepik

Жара плохо сказывается не только на самочувствии людей, но и на интимной зоне женщины и мужчины. Частенько люди не знают главных правил, которые необходимо выполнить после удовлетворения сексуального влечения, особенно в летний период. Акушер-гинеколог Ольга Гридасова рассказала NEWS.ru о том, что чаще всего эстетические проблемы возникают в жару из-за несоблюдения гигиены.

"Надо обязательно до секс-акта и после помочиться и принять душ. Чтобы потом не пришлось длительно лечить заболевания влагалища. Например, молочницу, как называют её в народе, бактериальный вагиноз и циститы. Мужчины также должны обязательно принимать душ до и после", — пояснила врач.

По словам гинеколога, жара частенько влияет на гормональный фон обоих полов. Например, у мужчин начинает вырабатываться тестостерон, эндорфин и серотонин. Именно поэтому сильная половина человечества хочет поактивничать в жаркую погоду побольше. У женщин же положение ещё лучше, у них улучшается кровообращение в малом тазу.

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Life.ru напоминает, что ближайшие несколько дней Москву ждёт аномальная жара. Например, в России за сутки уже смогли зафиксировать 31 температурный рекорд. Поэтому помимо соблюдения гигиены во время полового контакта людям также необходимо пить как можно больше воды и по возможности не выходить на улицу в дневное время.

Наталья Афонина
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