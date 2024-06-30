Разрывы, боль, кровотечения: Гинеколог призвала женщин воздержаться от секса при этом недуге

В некоторых случаях женщинам стоит воздержаться от полового контакта во избежание печальных последствий. Например, при кистах яичников, предупредила гинеколог Алина Степанова.

"Кисты яичников могут вызывать боль и дискомфорт при половой активности, особенно если они большие или склонны к разрыву. Иногда может быть рекомендовано воздержание до тех пор, пока киста или её разрыв не будут вылечены. Полипы и опухоли шейки матки могут вызвать не только боль, но и кровотечения во время половой активности", — рассказала гинеколог клиники DocMed ЭКО "Газете.ru".

Следует воздержаться от секса также при наличии молочницы и инфекциях, передающихся половым путём. Половой покой стоит соблюдать до полного выздоровления всех партнёров во избежание риска осложнений.

Отдохнуть от мужчин нужно и после травм промежности и половых органов, операций на матке или яичниках. Половая активность иногда также может быть противопоказана беременным и в течение нескольких недель после родов. Все сроки воздержания женщины могут определить при совместной работе с врачом.