Врач назвала россиянкам бесполезные анализы, которые часто назначают гинекологи Врач Потапова: Анализ на "генетическую совместимость" супругов бесполезен 26 июня, 05:30 Некоторые частные клиники грешат "допродажами" малоинформативных исследований, не нужных врачу для оценки здоровья женщины. © Freepik.com / freepik

Некоторые частные клиники грешат "допродажами" малоинформативных исследований, не нужных врачу для оценки здоровья женщины, другие же руководствуются устаревшими подходами. Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни" Наталия Потапова в беседе с Life.ru перечислила ненужные исследования, которые чаще всего назначают россиянкам.

Топ необоснованных анализов во время планового осмотра:

Качественные анализы на условно-патогенные микроорганизмы: Gardnerella vulgaris vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum. По словам врача, влагалище нестерильно, в нём может жить множество микроорганизмов. Если женщину беспокоят симптомы вагинита, классифицировать условно-патогенную микрофлору не имеет смысла: воспаление может вызывать не тот микроорганизм, который будет выявлен в посеве. А если признаков воспаления нет, то анализ становится тем более бесполезен — наличие уреаплазм, гарднерелл и других организмов из этой группы не является основанием для назначения терапии.

Гормональный профиль при подборе комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Считается, что гормональные исследования перед выбором препарата помогают подобрать контрацептив, который лучше всего подойдёт конкретной пациентке. Это заблуждение. Если женщина здорова, у неё стабильный менструальный цикл, назначение КОК не зависит от уровня гормонов в её организме. Назначение КОК врач производит после сбора анамнеза, когда понимает, что у пациентки нет противопоказаний. Среди важных ограничений — курение, высокий уровень артериального давления и случаи венозного тромбоза в прошлом. Исследования гемостаза (картины свёртывания крови) тоже необязательны при назначении КОК для здоровых женщин без отягощённого анамнеза.

Качественный анализ на вирусы папилломы человека (ВПЧ) низкого онкогенного риска. Вирус папилломы человека представлен более чем 200 типами, и только некоторые из них могут провоцировать развитие опухоли шейки матки. В 70% случаев, например, заболевание вызывает ВПЧ 16-го или 18-го типа. Сдавать анализы на все биовары вируса не нужно, предупреждает гинеколог. Даже при наличии доброкачественных образований, кондилом, знание о типе вируса, который провоцирует их появление, избыточно — это не повлияет на лечение, в любом случае кондилому просто удалят.

Определение вируса герпеса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при отсутствии признаков обострения. Анализ на герпес входит во множество "пакетов" профилактических анализов на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Вирус ищут в материалах мазка. Но на самом деле результаты такого исследования малоинформативны. Точным анализ на герпес будет только в том случае, если взят в период обострения с поверхности "пузырьков".

Бессмысленные анализы могут назначить и во время планирования беременности или поиска причин бесплодия. Среди них:

"Генетическая совместимость" партнёров. Речь об анализе тканевой гистосовместимости по генам системы HLA-II класса. Наличие совпадений в аллелях партнёров расценивается как неблагоприятный фактор. Считается, что в таком случае у женщины затрудняется синтез блокирующих антител иммунитетом, чтобы организм не воспринимал эмбрион как чужеродный. Соответственно, возникает риск выкидыша или замершей беременности. Европейская ассоциация репродукции человека опровергает эту информацию: не существует достоверных научных данных, что совпадения в аллелях обязательно приводят к проблемам с зачатием или выкидышам.

Проба Курцрока-Миллера. Так называется тест, в ходе которого сперматозоиды партнёра добавляют в цервикальную слизь, собранную в овуляторный период — для исключения "шеечного фактора" бесплодия. Анализ является устаревшим и бессмысленным: во-первых, сбор биоматериалов сложно провести корректно, во-вторых, в условиях лаборатории слизь и сперма будут взаимодействовать совсем не так, как в организме женщины.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга при повышении уровня пролактина на 10–15%. Как правило, подобное повышение происходит в результате стресса накануне анализа или некорректной подготовки. Оно не указывает на пролактиному, кисту кармана Ратке или другие значимые изменения в структуре головного мозга.

Полиморфизм генов гемостаза. Анализ, которым сильно злоупотребляют: врачи могут назначать его без соответствующего анамнеза, эпизодов венозных тромбозов — просто "для профилактики" при планировании беременности или перед назначением гормональной контрацепции.

Офисная гистероскопия. Ещё одно исследование, которое нецелесообразно назначать без жалоб, наличия патологий в полости матки, эпизодов бесплодия, неудачных инсеминаций и переносов эмбрионов. На любую инвазивную процедуру должны быть основания, подчеркнула Потапова.

Врач также напомнила, что, кроме бесполезных исследований, есть научно обоснованные скрининги. Они помогают сохранить или восстановить репродуктивную функцию и отслеживать действительно важные для будущей беременности показатели женского здоровья.

В этом списке — ежегодный осмотр на гинекологическом кресле, УЗИ органов малого таза, мазок на онкоцитологию, УЗИ и осмотр молочных желёз, маммография в возрасте от 40 лет, а в случае пластики имплантами — МРТ. Наталия Потапова Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни"

Кстати, многие женщины в своей жизни слышали фразу "Родишь — пройдёт". Некоторые люди, а иногда и врачи советуют родить ребёнка, чтобы избавиться от ряда проблем со здоровьем. Действительно ли такой совет работает или это миф, читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев