Врач назвала россиянкам бесполезные анализы, которые часто назначают гинекологи
Врач Потапова: Анализ на "генетическую совместимость" супругов бесполезен
Некоторые частные клиники грешат "допродажами" малоинформативных исследований, не нужных врачу для оценки здоровья женщины. © Freepik.com / freepik
Некоторые частные клиники грешат "допродажами" малоинформативных исследований, не нужных врачу для оценки здоровья женщины, другие же руководствуются устаревшими подходами. Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни" Наталия Потапова в беседе с Life.ru перечислила ненужные исследования, которые чаще всего назначают россиянкам.
Топ необоснованных анализов во время планового осмотра:
- Качественные анализы на условно-патогенные микроорганизмы: Gardnerella vulgaris vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum. По словам врача, влагалище нестерильно, в нём может жить множество микроорганизмов. Если женщину беспокоят симптомы вагинита, классифицировать условно-патогенную микрофлору не имеет смысла: воспаление может вызывать не тот микроорганизм, который будет выявлен в посеве. А если признаков воспаления нет, то анализ становится тем более бесполезен — наличие уреаплазм, гарднерелл и других организмов из этой группы не является основанием для назначения терапии.
- Гормональный профиль при подборе комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Считается, что гормональные исследования перед выбором препарата помогают подобрать контрацептив, который лучше всего подойдёт конкретной пациентке. Это заблуждение. Если женщина здорова, у неё стабильный менструальный цикл, назначение КОК не зависит от уровня гормонов в её организме. Назначение КОК врач производит после сбора анамнеза, когда понимает, что у пациентки нет противопоказаний. Среди важных ограничений — курение, высокий уровень артериального давления и случаи венозного тромбоза в прошлом. Исследования гемостаза (картины свёртывания крови) тоже необязательны при назначении КОК для здоровых женщин без отягощённого анамнеза.
- Качественный анализ на вирусы папилломы человека (ВПЧ) низкого онкогенного риска. Вирус папилломы человека представлен более чем 200 типами, и только некоторые из них могут провоцировать развитие опухоли шейки матки. В 70% случаев, например, заболевание вызывает ВПЧ 16-го или 18-го типа. Сдавать анализы на все биовары вируса не нужно, предупреждает гинеколог. Даже при наличии доброкачественных образований, кондилом, знание о типе вируса, который провоцирует их появление, избыточно — это не повлияет на лечение, в любом случае кондилому просто удалят.
- Определение вируса герпеса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при отсутствии признаков обострения. Анализ на герпес входит во множество "пакетов" профилактических анализов на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Вирус ищут в материалах мазка. Но на самом деле результаты такого исследования малоинформативны. Точным анализ на герпес будет только в том случае, если взят в период обострения с поверхности "пузырьков".
Бессмысленные анализы могут назначить и во время планирования беременности или поиска причин бесплодия. Среди них:
- "Генетическая совместимость" партнёров. Речь об анализе тканевой гистосовместимости по генам системы HLA-II класса. Наличие совпадений в аллелях партнёров расценивается как неблагоприятный фактор. Считается, что в таком случае у женщины затрудняется синтез блокирующих антител иммунитетом, чтобы организм не воспринимал эмбрион как чужеродный. Соответственно, возникает риск выкидыша или замершей беременности. Европейская ассоциация репродукции человека опровергает эту информацию: не существует достоверных научных данных, что совпадения в аллелях обязательно приводят к проблемам с зачатием или выкидышам.
- Проба Курцрока-Миллера. Так называется тест, в ходе которого сперматозоиды партнёра добавляют в цервикальную слизь, собранную в овуляторный период — для исключения "шеечного фактора" бесплодия. Анализ является устаревшим и бессмысленным: во-первых, сбор биоматериалов сложно провести корректно, во-вторых, в условиях лаборатории слизь и сперма будут взаимодействовать совсем не так, как в организме женщины.
- Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга при повышении уровня пролактина на 10–15%. Как правило, подобное повышение происходит в результате стресса накануне анализа или некорректной подготовки. Оно не указывает на пролактиному, кисту кармана Ратке или другие значимые изменения в структуре головного мозга.
- Полиморфизм генов гемостаза. Анализ, которым сильно злоупотребляют: врачи могут назначать его без соответствующего анамнеза, эпизодов венозных тромбозов — просто "для профилактики" при планировании беременности или перед назначением гормональной контрацепции.
- Офисная гистероскопия. Ещё одно исследование, которое нецелесообразно назначать без жалоб, наличия патологий в полости матки, эпизодов бесплодия, неудачных инсеминаций и переносов эмбрионов. На любую инвазивную процедуру должны быть основания, подчеркнула Потапова.
Врач также напомнила, что, кроме бесполезных исследований, есть научно обоснованные скрининги. Они помогают сохранить или восстановить репродуктивную функцию и отслеживать действительно важные для будущей беременности показатели женского здоровья.
В этом списке — ежегодный осмотр на гинекологическом кресле, УЗИ органов малого таза, мазок на онкоцитологию, УЗИ и осмотр молочных желёз, маммография в возрасте от 40 лет, а в случае пластики имплантами — МРТ.
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