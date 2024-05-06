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6 мая, 15:15

Гинеколог раскрыла, чего нужно бояться при посещении общественного туалета

Гинеколог Гончарук: Заразиться ЗППП в общественном туалете практически нереально

Заразиться ЗППП в общественном туалете практически нереально. Обложка © Freepik

Заразиться ЗППП в общественном туалете практически нереально. Обложка © Freepik

Страх подхватить какую-нибудь инфекцию, передающуюся половым путём (ЗППП), в туалете хоть раз испытывал каждый. Действительно ли в нём можно заразиться, насколько это опасно и как этого избежать, рассказала врач – акушер-гинеколог Василиса Гончарук. По её словам, это довольно распространённое мнение, однако с реальностью оно не имеет ничего общего.

"К инфекциям, передающимся половым путём, относят, например, хламидиоз, гонорею, трихомониаз и микоплазмоз. Однако при походе в туалет заразиться ими практически нереально. Дело в том, что данные инфекции передаются непосредственно от больного человека к здоровому. Они плохо выживают в окружающей среде", — пояснила врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Такие болезни, как ВИЧ, сифилис, гепатит B и С тоже передаются половым путём или через кровь, поэтому риск заразиться ими в общественном туалете минимальный. Однако опасность могут таить ручки дверей, кнопки смыва и краны: на них нередко находятся бактерии, которые передаются фекально-оральным путём, то есть через грязные руки. Эти бактерии вызывают расстройство кишечника, но, так как с этими микробами все сталкиваются каждый день, бояться их не стоит, подчеркнула гинеколог.

Правила похода в общественный туалет:

  • Мойте руки перед туалетом и после него.
  • Не ставьте на пол сумки и другие вещи.
  • Салфетки помогут избежать контакта с кнопкой смыва.
  • Пользуйтесь одноразовыми накладками для унитаза.
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Ранее врач объяснил, какую страшную ошибку мы ежедневно совершаем в туалете. Многие люди не придерживаются правил по уходу за собой после похода в уборную — это может привести к проблемам со здоровьем, а метод вытирания туалетной бумагой на самом деле является неверным.

Евгения Мосс
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