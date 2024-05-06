Гинеколог раскрыла, чего нужно бояться при посещении общественного туалета

Страх подхватить какую-нибудь инфекцию, передающуюся половым путём (ЗППП), в туалете хоть раз испытывал каждый. Действительно ли в нём можно заразиться, насколько это опасно и как этого избежать, рассказала врач – акушер-гинеколог Василиса Гончарук. По её словам, это довольно распространённое мнение, однако с реальностью оно не имеет ничего общего.

"К инфекциям, передающимся половым путём, относят, например, хламидиоз, гонорею, трихомониаз и микоплазмоз. Однако при походе в туалет заразиться ими практически нереально. Дело в том, что данные инфекции передаются непосредственно от больного человека к здоровому. Они плохо выживают в окружающей среде", — пояснила врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Такие болезни, как ВИЧ, сифилис, гепатит B и С тоже передаются половым путём или через кровь, поэтому риск заразиться ими в общественном туалете минимальный. Однако опасность могут таить ручки дверей, кнопки смыва и краны: на них нередко находятся бактерии, которые передаются фекально-оральным путём, то есть через грязные руки. Эти бактерии вызывают расстройство кишечника, но, так как с этими микробами все сталкиваются каждый день, бояться их не стоит, подчеркнула гинеколог.

Правила похода в общественный туалет: Мойте руки перед туалетом и после него.

Не ставьте на пол сумки и другие вещи.

Салфетки помогут избежать контакта с кнопкой смыва.

Пользуйтесь одноразовыми накладками для унитаза.