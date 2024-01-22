Врач объяснил, какую страшную ошибку мы ежедневно совершаем в туалете

Многие люди не придерживаются правил по уходу за собой после туалета, что может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказал врач Эван Гольдштейн.

По его словам, метод вытирания туалетной бумагой на самом деле является неверным, ведь кожа на интимных участках довольно тонкая, поэтому легко раздражается. Бумага провоцирует развитие трещин в заднем проходе и невозможна в использовании для людей, у которых есть хотя бы минимальные проблемы. Вместо этого Гольдштейн советует пользоваться биде.

"Я большой поклонник биде", — подчеркнул специалист в эфире подкаста HuffPost’s Am I Doing It Wrong?, добавив, что, если биде нет, можно быстро принять душ.

А использование влажных салфеток, пояснил доктор, может изменить микробиом чувствительной области тела. Гольдштейн рассказал, что постоянно принимает пациентов с дерматитом и бактериальными инфекциями. Если же человек не может отказаться от туалетной бумаги, врач рекомендует подтираться в положении "стоя на корточках".

Также эксперт советует обратиться за медицинской помощью в случае проблем после вытираний. Специалист назначит диету и необходимые препараты. Правильный уход за собой после похода в туалет важен, ведь в ином случае есть риск сильно навредить здоровью кишечника.