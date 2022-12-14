Главное откровение года: 4 причины, почему нельзя ходить в туалет с телефоном
Скроллинг соцсетей на унитазе может нанести даже больший вред организму, чем туалетные микробы, которые берут ваш смартфон штурмом.
Телефоны с нами повсюду, и порой мы берём их даже туда, куда точно не стоило бы. Например, в туалет. Исследование компании Vioguard показало, что 73% пользователей гаджетов скроллят ленты приложений, сидя на "троне". А если говорить о поколении Z — тех, кто родился с 1997 по 2012 год, эта доля увеличится до 93%.
На первый взгляд, нет никакой разницы, что читать, сидя на унитазе: книгу, газету или ленты соцсетей. Но на самом деле она есть.
Например, телефон можно уронить прямо в сливное отверстие. Или подхватить неприятную инфекцию, если не почистить его после посещения туалета. И это только самые очевидные проблемы, с которыми вы можете столкнуться.
А как вам такой поворот: когда вы сидите на унитазе со смартфоном в руке, тело принимает неестественное положение. Вены вокруг ануса начинают перенапрягаться, что в итоге может привести к геморрою.
Плюс ко всему, наткнувшись на захватывающий контент, вы отвлекаетесь от того, зачем вообще пришли в уборную. А потом пытаетесь ускориться, ещё больше травмируя организм.
Фото © Flickr / Erin Rhodes
Так что лучше на время оставить телефон в другом месте, если вы, конечно, не ждёте срочного звонка, который может повлиять на вашу жизнь. А если уж взяли его в WC, после того как помоете руки, не забудьте почистить и гаджет. Скорее всего, вы вообще этого не делали, но внедрить полезную привычку никогда не поздно.
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Flickr / Erin Rhodes