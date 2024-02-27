Врач рассказала про изменения внешности во время менопаузы Гинеколог Варламова: Во время менопаузы у женщин меняется походка 27 февраля, 10:05 Врач рассказала про изменения внешности во время менопаузы. Обложка © freepik/shurkin_son

Во время менопаузы и климакса яичники перестают вырабатывать женские половые гормоны, от которых зависит в том числе и женская красота. О том, как меняется внешность в этот непростой для женщины время, а также о том, как справиться с этими изменениями Life.ru рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Екатерина Варламова.

Так, в этот период кожа становится менее упругой и сияющей. Справиться с этой ситуацией помогут правильно подобранное питание и косметологические процедуры. Врач рекомендует женщинам в период климакса есть больше продуктов с фитоэстрогенами: льняное семя, семена тыквы, чеснок, брокколи, клюкву. Также стоит отказаться от вредных привычек, особенно курения и длительного пребывания на солнце. У курильщиков и любителей солнечных ванн кожа стареет быстро.

В период менопаузы мышцы становятся менее эластичными. В этом случае дамам стоит заниматься лёгкой, посильной физической активностью: оптимальным вариантом станет йога и ходьба в среднем темпе. Из-за снижения уровня половых гормонов страдают также волосы и ногти. Стоит употреблять специализированные витамины и сдать анализы на микроэлементы. В случае анемии врач назначит соответствующую терапию.

С наступлением климакса многие женщины чувствуют приливы из-за сбоя в работе нервной системы, которая также зависит от половых гормонов. К тому же у некоторых женщин повышается потливость. Решить эту проблему помогут качественные дезодоранты и ванночки с корой дуба. Екатерина Варламова Акушер-гинеколог, репродуктолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)

У женщин зрелого возраста зачастую меняется и походка. Происходит это из-за потери кальция, так как во время менопаузы он хуже усваивается организмом. В результате кости становятся хрупкими, а походка — тяжёлой.

Кроме того, во время климакса некоторые женщины набирают вес. Это происходит из-за нехватки эстрогенов, которая влечеё за собой снижение уровня гормона лептина, отвечающего за чувство насыщения. И если вовремя не обратить внимание на это, не следить за питанием, может развиться ожирение.

"Во время менопаузы организм женщины перестраивается, этот процесс может быть достаточно длительным. Возникает множество неприятных ощущений, меняется внешний вид. Я рекомендую женщинам обязательно проходить осмотры у гинеколога, эндокринолога и дерматокосметолога. После полного обследования специалисты назначат поддерживающую терапию, которая облегчит состояние и поможет продлить молодость", — добавила Варламова.

Кстати, многие женщины в своей жизни слышали фразу "Родишь — пройдёт". Некоторые люди, а иногда и врачи советуют родить ребёнка, чтобы избавиться от ряда проблем со здоровьем. Действительно ли такой совет работает или это миф, читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев