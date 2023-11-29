Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 04:27

Гинеколог назвала самые опасные для женщин продукты

Акушер-гинеколог Орфанова: Мёд содержит бор, снижающий уровень женских гормонов

Избыточное потребление сахара способствует развитию ожирения и других опасных заболеваний, заявила в беседе с "Газетой.ru" акушер-гинеколог Идилия Орфанова.

"Стоит помнить, что употребление синтетических сахарозаменителей тоже может обернуться проблемами со здоровьем. Не стоит злоупотреблять и мёдом, поскольку в нём содержится бор, который снижает уровень женских гормонов и увеличивает выработку мужских", — сообщила собеседница издания.

Также, по словам специалиста, для женщин очень вреден маргарин из-за того, что в нём содержится большое количество трансжиров. Эти вещества могут привести к многочисленным заболеваниям, среди которых онкология и ожирение.

В то же время она заявила, что регулярное употребление женщиной спиртных напитков может привести к ухудшению репродуктивной функции и гормональному сбою. Помимо этого, Орфанова посоветовала слабой половине человечества исключить из своего рациона белый дрожжевой хлеб и булочки.

"Регулярное употребление таких продуктов может привести к лишнему весу и сопутствующим ему заболеваниям. Кроме того, доказано, что риск развития сахарного диабета у любителей белого хлеба в три раза выше, чем у тех, кто предпочитает зерновой. А у женщин риск развития этого заболевания и без того выше", — заявила эксперт.

В заключение она сообщила, что супы, лапша быстрого приготовления и бульонные кубики из-за высокого содержания специй и соли могут вызвать в женском организме гастрит или язву, потому что слизистая оболочка желудка у женщин слабее.

Ноль пользы: Диетолог призвала россиян отказаться от самого любимого бутерброда

Ноль пользы: Диетолог призвала россиян отказаться от самого любимого бутерброда

Ранее россиянкам рассказали, какие части тела нужно заклеивать при посещении солярия. В зоне риска находятся молочные железы и слизистые половых органов.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров