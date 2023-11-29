Гинеколог назвала самые опасные для женщин продукты

Избыточное потребление сахара способствует развитию ожирения и других опасных заболеваний, заявила в беседе с "Газетой.ru" акушер-гинеколог Идилия Орфанова.

"Стоит помнить, что употребление синтетических сахарозаменителей тоже может обернуться проблемами со здоровьем. Не стоит злоупотреблять и мёдом, поскольку в нём содержится бор, который снижает уровень женских гормонов и увеличивает выработку мужских", — сообщила собеседница издания.

Также, по словам специалиста, для женщин очень вреден маргарин из-за того, что в нём содержится большое количество трансжиров. Эти вещества могут привести к многочисленным заболеваниям, среди которых онкология и ожирение.

В то же время она заявила, что регулярное употребление женщиной спиртных напитков может привести к ухудшению репродуктивной функции и гормональному сбою. Помимо этого, Орфанова посоветовала слабой половине человечества исключить из своего рациона белый дрожжевой хлеб и булочки.

"Регулярное употребление таких продуктов может привести к лишнему весу и сопутствующим ему заболеваниям. Кроме того, доказано, что риск развития сахарного диабета у любителей белого хлеба в три раза выше, чем у тех, кто предпочитает зерновой. А у женщин риск развития этого заболевания и без того выше", — заявила эксперт.

В заключение она сообщила, что супы, лапша быстрого приготовления и бульонные кубики из-за высокого содержания специй и соли могут вызвать в женском организме гастрит или язву, потому что слизистая оболочка желудка у женщин слабее.