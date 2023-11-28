Ноль пользы: Диетолог призвала россиян отказаться от самого любимого бутерброда

Хлеб с колбасой — худшее решение для создания бутерброда, ведь от него нет никакой пользы. Об этом РИА "ФедералПресс" сообщила диетолог Наталья Круглова. Дело в том, что в колбасных изделиях содержится много соли, а также повышено содержание жиров.

"Если посмотреть на количество белков, жиров и углеводов в таком продукте, то жиров будет больше, чем белка. На постоянной основе бутерброды с колбасой точно потреблять не стоит, только в каких-то разовых ситуациях", — пояснила Круглова.

Кроме того, в колбасах много усилителей вкуса, стимулирующих аппетит. А значит, съев этот бутерброд, человек получит много калорий, но не насытится и вскоре вновь потянется к еде.