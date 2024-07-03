Германия и Испания вышли в четвертьфинал Евро-2024: 10 фото самых красивых болельщиц команд-соперниц
Сборные Германии и Испании сойдутся в матче на четвертьфинале Евро-2024. Уверены, посмотреть будет на что! И мы сейчас говорим не только про саму игру, но и сексуальных болельщиц, которые придут поддержать своих. Не верите? Смотрите на фото с трибун прошлых матчей!
Все сейчас обсуждают четвертьфинал Евро-2024, куда вышли команды Германии и Испании. Немцы продемонстрировали великолепную игру, обойдя в группе Францию и Португалию, а в 1/8 финала — Данию.
Испанские болельщицы на Евро-2024. Фото © Gettyimages / ProShots
Испанцы же прошли через трудные матчи против Англии и Швейцарии и в 1/8 финала одолели Грузию. Встреча Германии и Испании на Евро-2024 обещает быть настоящим футбольным праздником и состоится уже в эту пятницу, 5 июля.
Самые красивые девушки – фанатки футбола: 10 фото с Евро-2024. Фото © Gettyimages / ProShots
Но футбол на Евро-2024 — это не только захватывающие матчи и мастерство игроков. Это ещё и красочные трибуны, на которых можно встретить самых горячих болельщиц. Сегодня Life.ru показывает десять самых красивых девушек, которые пришли поддержать свои команды.
Евро-2024: сборные Испании и Германии сыграют 5 июля. Фото © Gettyimages / Masashi Hara
Испанские болельщицы всегда привлекают внимание своими яркими нарядами и безудержной энергией. Эти девушки делают всё, чтобы поддержать своих игроков.
Сексуальные болельщицы на Евро-2024: 10 горячих кадров с трибун. Фото © Gettyimages / Anadolu
Среди болельщиц можно встретить настоящих красоток, которые не оставляют равнодушными ни одного зрителя на трибунах.
Красота из Испании — как выглядят болельщицы на Евро-2024. Фото © Gettyimages / SOPA Images
Германия тоже славится не только своей футбольной командой, но и болельщицами. Эти девушки не только страстно поддерживают свою сборную на Евро-2024, но и просто украшают трибуны присутствием.
Германия и Испания в четвертьфинале Евро-2024: какие немки болеют за своих? Фото © Gettyimages / Simon Stacpoole / Offside
Красотки не просто смотрят футбол, они живут им! Каждая игра для них — это повод поддержать свою команду на Евро-2024 всем сердцем.
Красота по-немецки: сексуальные болельщицы сборной Германии на Евро-2024. Фото © Gettyimages / Mika Volkmann
Красивым девушкам тоже нравится футбол, и эти фотографии — лучшее тому доказательство. Ведь любовь к спорту не зависит от внешности.
Самые красивые футбольные фанатки из Германии на Евро-2024. Фото © Gettyimages / Sean Gallup
Для многих девушек футбол — это не просто игра, а настоящая страсть, и они не боятся показать свои эмоции на трибунах Евро-2024.
Болеют за сборную Германии: сексуальные красотки с трибун Евро-2024. Фото © Gettyimages / Sean Gallup
Каждый матч Евро-2024 — это не только соревнование команд, но и настоящий праздник на трибунах, где можно встретить самых красивых и страстных болельщиц. Не упустите возможность увидеть этих красавиц своими глазами!
Самые сексуальные девушки Германии придут на матч 5 июля. Фото © Gettyimages / Christof Koepsel - UEFA
И не сомневайтесь даже, что посмотреть и поддержать своих на Евро-2024 приходят только красотки. Life.ru это уже доказал, показав, как выглядят сексуальные хорватские болельщицы. А также насколько красивы девушки из Румынии.
Freepik, © Gettyimages / Mika Volkmann