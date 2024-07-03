Германия и Испания вышли в четвертьфинал Евро-2024: 10 фото самых красивых болельщиц команд-соперниц

Все сейчас обсуждают четвертьфинал Евро-2024, куда вышли команды Германии и Испании. Немцы продемонстрировали великолепную игру, обойдя в группе Францию и Португалию, а в 1/8 финала — Данию​.

Испанские болельщицы на Евро-2024. Фото © Gettyimages / ProShots

Испанцы же прошли через трудные матчи против Англии и Швейцарии и в 1/8 финала одолели Грузию​. Встреча Германии и Испании на Евро-2024 обещает быть настоящим футбольным праздником и состоится уже в эту пятницу, 5 июля.

Самые красивые девушки – фанатки футбола: 10 фото с Евро-2024. Фото © Gettyimages / ProShots

Но футбол на Евро-2024 — это не только захватывающие матчи и мастерство игроков. Это ещё и красочные трибуны, на которых можно встретить самых горячих болельщиц. Сегодня Life.ru показывает десять самых красивых девушек, которые пришли поддержать свои команды.

Евро-2024: сборные Испании и Германии сыграют 5 июля. Фото © Gettyimages / Masashi Hara

Испанские болельщицы всегда привлекают внимание своими яркими нарядами и безудержной энергией. Эти девушки делают всё, чтобы поддержать своих игроков.

Сексуальные болельщицы на Евро-2024: 10 горячих кадров с трибун. Фото © Gettyimages / Anadolu

Среди болельщиц можно встретить настоящих красоток, которые не оставляют равнодушными ни одного зрителя на трибунах.

Красота из Испании — как выглядят болельщицы на Евро-2024. Фото © Gettyimages / SOPA Images

Германия тоже славится не только своей футбольной командой, но и болельщицами. Эти девушки не только страстно поддерживают свою сборную на Евро-2024, но и просто украшают трибуны присутствием.

Германия и Испания в четвертьфинале Евро-2024: какие немки болеют за своих? Фото © Gettyimages / Simon Stacpoole / Offside

Красотки не просто смотрят футбол, они живут им! Каждая игра для них — это повод поддержать свою команду на Евро-2024 всем сердцем.

Красота по-немецки: сексуальные болельщицы сборной Германии на Евро-2024. Фото © Gettyimages / Mika Volkmann

Красивым девушкам тоже нравится футбол, и эти фотографии — лучшее тому доказательство. Ведь любовь к спорту не зависит от внешности.

Самые красивые футбольные фанатки из Германии на Евро-2024. Фото © Gettyimages / Sean Gallup

Для многих девушек футбол — это не просто игра, а настоящая страсть, и они не боятся показать свои эмоции на трибунах Евро-2024.

Болеют за сборную Германии: сексуальные красотки с трибун Евро-2024. Фото © Gettyimages / Sean Gallup

Каждый матч Евро-2024 — это не только соревнование команд, но и настоящий праздник на трибунах, где можно встретить самых красивых и страстных болельщиц. Не упустите возможность увидеть этих красавиц своими глазами!