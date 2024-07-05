Эксперт не ждёт потепления с Британией при премьере Стармере, "безудержно" поддерживающем Киев

В результате парламентских выборов в Британии лейбористы смогли занять лидерскую позицию. После подведения итогов голосования премьер-министр Риши Сунак уступил свою должность лидеру партии победителей Киру Стармеру, но ждать улучшения отношений с Москвой после перестановок не стоит. Своим прогнозом поделился политолог Юрий Светов.

"То, что консерваторы проиграют, знали все. Риши Сунак тоже давно заявлял, что уезжает и будет заниматься стартапами. А вообще, странный премьер-министр, проходной. Единственное, что привлекало внимание, — первый выходец из колонии занимает такой высокий пост. Прославиться ничем не прославился", — сказал эксперт в беседе с RT.

По его оценке, внутренняя политика страны получит кое-какие перемены при лейбористах, но внешняя останется такой же. Светов напомнил, что лидер партии Кир Стармер не раз ездил на Украину и заявлял Владимиру Зеленскому о своей "безудержной поддержке". Поэтому, по мнению эксперта, всё останется точно так же.

Такого же мнения придерживается руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. Он считает, что в отношениях с Россией ничего не изменится. Британская политика не будет зависеть от партии, которая у власти.

"Что касается внутренней политики, то лейбористы опираются на средние классы — естественно, в социальном плане что-то будет улучшено. Но в международном плане они будут стремиться подстраиваться под новую американскую администрацию", — уверен Швейцер.