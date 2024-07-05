Что известно о новом премьер-министре Великобритании Кире Стармере Впервые за четверть века к власти в Британии вернутся лейбористы, что позволит им выбрать на должность главы правительства лидера своей партии Кира Стармера. 5 июля, 09:34 Лидер лейбористов в Великобритании Кир Стармер. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Стали известны предварительные результаты парламентских выборов в Великобритании. Впервые за 14 лет победу одержала Лейбористская партия, которая получит 409 мест в национальном парламенте. Правившей Консервативной партии достанется всего лишь 117 мандатов, сообщает Sky News со ссылкой на данные национального экзитпола.

Действующий премьер-министр королевства Риши Сунак признал поражение на выборах и поздравил лейбористов с победой, пишет The Guardian. Новым главой Правительства Великобритании станет Кир Стармер.

Биография Кира Стармера

Кир Стармер родился 2 сентября 1962 года в Лондоне. Женат, есть дочь. Высшее образование получил в Лидсском университете, который окончил с отличием по специальности "право". Затем проходил обучение в Оксфордском университете, где получил степень бакалавра гражданского права. В 2002 году Стармер стал королевским адвокатом, с 2008 по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу. В октябре 2016 года он получил должность теневого министра по выходу из ЕС.

Кир Стармер с супругой Викторией Стармер. Фото © Getty Images / Leon Neal

В декабре 2019 года участвовал в парламентских выборах в качестве кандидата от лейбористов. Несмотря на поражение партии, сам Стармер одержал убедительную победу в своём округе, заручившись поддержкой более 64% избирателей.

В январе 2020 года он объявил о своём решении участвовать в гонке за лидерство в Лейбористской партии. В своей программе Стармер ратовал за продолжение противодействия жёсткой бюджетной политике, за необходимость соблюдения прав трудящихся, а также был противником войны в Ираке. В апреле того же года он одержал победу в голосовании за пост лидера лейбористов, заручившись поддержкой 56,2% членов партии. После чего им был сформирован теневой кабинет министров.

В мае 2022 года Стармер оказался в центре скандала, его привлекли в качестве подозреваемого в рамках дела о нарушении антиковидных мер. Но уже в июле того же года с политика все обвинения были сняты. В мае текущего года на очередных местных выборах лейбористы получили большинство в 50 муниципальных парламентах, а тори — всего в шести.

Политические взгляды

Кир Стармер с представителями Лейбористской партии отмечает победу. Фото © Getty Images / Ricky Vigil

С приходом к власти Стармера от нового премьера стоит ожидать подвижек, направленных на сближение с Евросоюзом. В своё время он даже выступал за пересмотр итогов референдума, по которому Великобритания вышла из ЕС. Во внешней политике существенных перемен, по всей видимости, ждать не стоит. Сохранится приверженность Лондона к НАТО и США, полагают эксперты. В феврале этого года он заявил, что в случае победы на выборах будет поддерживать усиление роли Североатлантического альянса. Также британцы продолжат оказывать поддержку киевскому режиму, в том числе поставками вооружений, и изымать замороженные активы России.

Что касается внутренней политики, то основным призывом лейбористов служит необходимость перемен, прежде всего экономических. Кир Стармер, как и его партия, неоднократно заявлял о необходимости улучшения социально-экономического положения жителей королевства. Для этого новый премьер может обратиться к бизнес-сообществу и привлечь его к финансированию крупных проектов социальной направленности.

Отношение к России

Победа лейбористов, вероятно, не особо повлияет на отношения между Лондоном и Москвой. Кира Стармера трудно назвать сторонником сближения с Россией. После начала специальной военной операции он неоднократно заявлял о необходимости ввода санкций в отношении Москвы, а Россию называл чуть ли не главной угрозой безопасности в Европе.

При этом его нельзя назвать сторонником начала полномасштабной войны, он ратует за урегулирование конфликта на Украине исключительно дипломатическими методами. В целом же программа лейбористов соответствует тому антироссийскому настрою, который сегодня свойственен Западу.

Авторы Альмир Хабибуллин