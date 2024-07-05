Лейбористы выберут новый кабмин и премьера Британии после победы над партией Сунака

Победа на выборах в британский парламент досталась Лейбористской партии. Оппозиция действующего кабмина получила 326 мест из 650 в Палате общин, что достаточно для того, чтобы сформировать новое правительство и выбрать нового премьера. Об этом говорят данные итогов подсчёта голосов.

Консервативная партия, которая являлась правящей с 2010 года, на данный момент смогла обеспечить себе только 71 место. Подсчёт бюллетеней ещё не закончен и продлится приблизительно до 07:00 по местному времени (09:00 по Москве). Впрочем, возглавляемые Киром Стармером лейбористы в любом случае уже недосягаемы для консерваторов.

Впоследствии у главы Лейбористской партии должна пройти аудиенция у короля Великобритании Карла III, где монарх отдаст Стармеру распоряжение сформировать новое правительство Соединённого Королевства. После этого лидер лейбористов направится в резиденцию на Даунинг-стрит, где обратится к нации уже в качестве нового премьер-министра.