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5 июля, 04:54

Министры обороны и юстиции Великобритании не прошли в новый парламент

В Великобритании два члена кабинета министров лишились своих мест в парламенте после выборов. Таким образом вместо министра обороны Гранта Шэппса место получил представитель Лейбористской партии Эндрю Льюин. Он опередил соперника на 3799 голосов.

"Сегодня вечером стало ясно, что утром в Великобритании будет новое правительство, и я обеспокоен тем, что, если оно быстро не выделит 2,5% ВВП на оборону, могут пострадать наши вооружённые силы, а также наши друзья на Украине", — заявил Шеппс.

Также мандат потерял министр юстиции Алекс Чок. Под ударом находятся министр финансов Джереми Хант и лидер Палаты общин Пенни Мордонт.

Лейбористы наносят партии Риши Сунака сокрушительное поражение
Лейбористы наносят партии Риши Сунака сокрушительное поражение

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил главу Лейбористской партии Кира Стармера с победой на выборах в парламент. Таким образом в Соединённом Королевстве будет сформировано новое правительство во главе со Стармером.

Обложка ©

Unsplash / Charles Postiaux

Анатолий Симоненко
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