Министры обороны и юстиции Великобритании не прошли в новый парламент

В Великобритании два члена кабинета министров лишились своих мест в парламенте после выборов. Таким образом вместо министра обороны Гранта Шэппса место получил представитель Лейбористской партии Эндрю Льюин. Он опередил соперника на 3799 голосов.

"Сегодня вечером стало ясно, что утром в Великобритании будет новое правительство, и я обеспокоен тем, что, если оно быстро не выделит 2,5% ВВП на оборону, могут пострадать наши вооружённые силы, а также наши друзья на Украине", — заявил Шеппс.